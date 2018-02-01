Бояться несовершенств фигуры можно разве что на пляже. В других случаях есть одежда, которая может замаскировать или подчеркнуть все, что вам необходимо. А чтобы вам было легче ориентироваться, раскроем несколько модных лайфхаков, которые помогают моделировать силуэт.

Акцент на талии Любую фигуру можно сделать визуально идеальной при помощи самых простых манипуляций с ремешком, баской или поясной сумкой. Важно учитывать только ее тип. Так, баска категорически не идет девушкам с фигурой типа «груша», но удачно сработает на «перевернутом треугольнике» и «яблоке». Во втором случае баска не только подчеркнет талию, но и скроет животик. Пояски и ремни лучше использовать, когда ваша фигура близка к форме песочных часов или прямоугольника, но имеется несколько проблемных зон. Подчеркнутая талия отвлечет внимание, например, от полноватых бедер и сделает фигуру более пропорциональной. Что же касается поясных сумок, тут всем девушкам стоит быть осторожными. Такой аксессуар добавляет дополнительный объем, поэтому противопоказан тем, у кого есть весьма лишние килограммы, а если с фигурой все отлично и хочется привлечь к тонкой талии и изгибам больше внимания — смело подпоясывайте жакет или пальто модной сумкой, вместо ремешка.

Правильная сумка в правильном месте А теперь чуть подробнее о сумках как таковых. Мало кто знает, но то, какие сумки мы выбираем и как их носим, так же влияет на восприятие нашей фигуры. Если вы и так небольшого роста и обладаете тучной фигурой и носите огромный тоут на уровне талии, вы добавляете себе еще с десяток лишних сантиметров. Кроме того, следует запомнить, что сумки круглой формы лучше носить высоким и худым, а слегка продолговатой, например, боулеры или сетчелы, отлично подойдут, если у вас средний рост или же, наоборот, вы очень миниатюрны. Объемная сумка на ремешке, расположенная в районе бедер, делает на них акцент. Не хотите лишнего внимания? Берите в руки клатч! Кросс-боди выбирайте максимально скромной расцветки и совсем небольшого размера.

Асимметричный крой Вещи асимметричного кроя также можно использовать для моделирования силуэта. Различная длина и диагональные линии в сочетании с идеальной посадкой способны сотворить чудеса с любой фигурой: подчеркнуть длину ног, скрыть объем бедер, привлечь внимание к декольте и увести взгляд от складочек на животе. Точно так же работают платья и юбки с запахом. Используйте рубашки с разнокалиберным подолом, воротники на одно плечо или скошенные юбки, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Форма выреза Подчеркнуть ключицы, скрыть полные руки, открыть шею или же замаскировать покатые плечи можно с помощью подбора одежды с правильной проймой. Запомните, что «американская» идет далеко не всем. Нужно обладать длинной шеей, острыми плечами и не самой большой грудью, чтобы без вреда для силуэта носить такие топы. Классический V-образный вырез работает так: удлиняет шею, подчеркивает зону декольте, скрадывает объем с плеч и идет практически всем. Квадратный вырез противопоказан девушкам с прямоугольным типом фигуры, а круглый — тем, у кого лицо такой же формы. Вырез сердечком или спущенная линия плеч не подойдут вам, если вы не хотите, чтобы плечи стали главным объектом образа. А вот если есть цель подчеркнуть ключицы — самое то.

Необходимая длина Давайте поговорим о росте. Чтобы визуально добавить себе пару сантиметров, вовсе не обязательно умирать на высоких каблуках. Достаточно приоткрыть лишь лодыжки. А делается это просто: модные джинсы семь восьмых, кюлот до середины икры или аккуратная миди-юбка. Слишком высоким, чтобы немного заземлиться, можно примерить брюки-палаццо и платья в пол. Да-да, они крадут рост, но зато отрисовывают длину ног. Мини-юбки работают только в сочетании с отличной фигурой или плотными утягивающими колготками. Если у вас неидеальные бедра и ноги, но рост добавить хочется — выбирайте юбки-карандаш с завышенной посадкой.