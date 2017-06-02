Получив высокую оценку профессионалов индустрии и поклонников fashion на Неделе моды в Париже, марка обуви премиум-класса Rosbalet впервые представила линейку в России.

Премьерная коллекция отличается особым авторским стилем и демонстрирует инновационный подход к созданию современной обуви и эстетику футуризма. Источником вдохновения для дизайнера марки Сергея Козырева, послужили современная архитектура, объекты научной фантастики, а также конструкции мотоциклов и автомобилей.

Весенне-летняя линейка объединила в себе брутальность и женственность. Архитектурные линии каблуков и блестящая поверхность лаковой кожи, напоминают отпалированные части гоночного мотоцикла, а нежные оттенки розового, изящная шнуровка и фигурные детали придают образам утонченность.

Модельный ряд включает туфли-лодочки со скульптурным каблуком, босоножки и ботильоны.