5 основных причин, почему не стоит стесняться покупать одежду в комиссионном магазине

Экономия
Ресейл-площадки, в первую очередь, привлекают возможностью купить вещи с большими скидками. В случае с вещью премиум-класса экономия выходит существенная, и это абсолютно разумный подход к тратам, который разделяют люди, знающие цену деньгам.
Важно знать, что вторичный рынок одежды, обуви и аксессуаров – это не только бывшие в употреблении вещи. Даже в простых секонд-хендах в дни завоза можно найти множество абсолютно новых вещей со всеми этикетками и бирками, не говоря уже о комиссионных магазинах, которые продают люксовые товары. Часто бывает так, что на ресейл-площадки попадает ни разу не ношеная обувь: прогадали с размером при покупке. Или, например, сумка, полученная в подарок, пришлась не по вкусу, и девушка решила продать ее, чтобы она не лежала в гардеробной мертвым грузом.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Высокое качество за меньшие деньги
Вторичный модный рынок очень многолик, но если владелец ресейл-площадки заботится о репутации и не забывает о прибыли, он будет отбирать в ассортимент качественные вещи. Базовые предметы гардероба, такие как пальто, шелковое платье или кашемировый кардиган, в ресейле можно приобрести по цене на порядок ниже ритейла или сопоставимой с масс-маркетом. Cостав вещей при этом будет натуральнее, а крой – лучше, чем у аналогичной по стоимости одежды из обычных магазинов.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Эксклюзивность
Перепродают и винтажные экземпляры, и изделия европейских брендов, которые не представлены на первичном рынке одежды в России. Это дает возможность покупать уникальные вещи, которые не будут встречаться потом на каждом втором на улице. Даже голливудские актрисы выбирают эксклюзивные винтажные платья, чтобы не оказаться в глупой ситуации, когда на красной ковровой дорожке или вечеринке появляются две женщины в одинаковых нарядах. Ким Кардашьян сейчас носит на выход такие же наряды, как Наоми Кэмпбелл в 90-е, а Дрю Бэрримор дополняет винтажными украшениями свои повседневные образы. Винтаж и ресейл – это модно!
Фото: vostock-photo/shutterstock
Экологичность
Все больше людей осознают, что важно заботиться об окружающей среде, пока еще есть что оставить следующим поколениям. Мода как один ресурсоемких секторов экономики тоже берет курс на устойчивое развитие. Поддержать его довольно просто, приобретая вещи в ресейле. Так можно порадовать себя отличной одеждой, на производство которой не были потрачены дополнительные нефтепродукты и десятки литров чистой воды. Невостребованные вещи одних становятся новыми и актуальными для других, полностью отрабатывая свой функционал и не залеживаясь зря на полках шкафа. Ресейл – это экологичный подход не только в плане бережного потребления природных ресурсов, но и по отношению к своему жизненному пространству.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Осознанность
Покупки на вторичном рынке учат нас обращать внимание на саму вещь, а не попадаться на уловки маркетологов. Качество и состав ткани, хороший крой, украшающий вас цвет – на ресейл-площадках можно легко найти нужный экземпляр точно по заданным параметрам. Осознанный подход к составлению гардероба позволяет стильно одеваться, миксуя в образах и винтаж, и ресейл, и вещи из традиционных магазинов.
Текст: Заира Келигова
Фото: vostock-photo/shutterstock
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