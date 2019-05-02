5 основных причин, почему не стоит стесняться покупать одежду в комиссионном магазине

Экономия

Ресейл-площадки, в первую очередь, привлекают возможностью купить вещи с большими скидками. В случае с вещью премиум-класса экономия выходит существенная, и это абсолютно разумный подход к тратам, который разделяют люди, знающие цену деньгам.

Важно знать, что вторичный рынок одежды, обуви и аксессуаров – это не только бывшие в употреблении вещи. Даже в простых секонд-хендах в дни завоза можно найти множество абсолютно новых вещей со всеми этикетками и бирками, не говоря уже о комиссионных магазинах, которые продают люксовые товары. Часто бывает так, что на ресейл-площадки попадает ни разу не ношеная обувь: прогадали с размером при покупке. Или, например, сумка, полученная в подарок, пришлась не по вкусу, и девушка решила продать ее, чтобы она не лежала в гардеробной мертвым грузом.