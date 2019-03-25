Звезды на подиуме и на сцене, шопинг с «умными зеркалами» и лекции о моде и красоте: что нас ждет в новом сезоне на MBFW Russia

Звездный перформанс

Второй сезон подряд на Mercedes-Benz Fashion Week Russia российские звезды выступают не только в качестве гостей мероприятия, но и как полноправные участники модного марафона.

Ежедневно в пространстве ЦВЗ «Манеж» будут звучать диджейский сеты и музыкальные концерты. На сцену выйдут: Линда, группа «Комсомольск», участник шоу «Песни» на ТНТ Паша Руденко, Артем Качер и не только.