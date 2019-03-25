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Звезды на подиуме и на сцене, шопинг с «умными зеркалами» и лекции о моде и красоте: что нас ждет в новом сезоне на MBFW Russia

С 30 марта по 3 апреля в Москве состоится традиционная Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В пространстве Манежа и не только свои коллекции для будущего осенне-зимнего сезона представят 217 российских и зарубежных дизайнеров. Какие шоу точно обязательны к посещению и что за сюрпризы приготовили для гостей организаторы MBFW Russia - рассказывает Passion.ru.

Главные показы

Одним из самых ожидаемых представлений этого сезона можно считать показ бренда Alexandr Rogov. В прошлом сезоне звездный дизайнер участия не принимал, а теперь, очевидно, созрел совершить триумфальное возвращение. Впрочем, будет ли оно таковым, мы узнаем лишь 3 апреля. Пока же готовимся увидеть традиционные для бренда яркие образы с налетом спортшика.

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Alexandr Rogov, весна-лето 2018

Фото: Пресс-служба
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За классику и элегантность на Неделе моды ответят молодой и талантливый дизайнер Николай Прокофьев и его бренд 21dot12. От них 30 марта мы, по традиции, ожидаем линейку современных костюмов с идеальной посадкой и оригинальным кроем. Роскошные вечерние наряды наверняка можно будет увидеть у Беллы Потемкиной 1 апреля, а актуальные женственные образы для повседневной жизни - у Яси Миночкиной 2 числа.

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21dot12, весна-лето 2019

Фото: Пресс-служба
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Яркими fashion-шоу обещают быть показы, которые пройдут на отдельных площадках. Так, 1 апреля в Музее Москвы представит свою сказочную коллекцию Alena Akhmadullina. 2 апреля модный Дом Ruban устроит представление в ЦУМе, а в последний день MBFW Russia, 3 апреля, в Музее моды пройдет шоу Alexander Arutyunov.

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Alena Akhmadullina, весна-лето 2019

Фото: Пресс-служба
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Звездный перформанс

Второй сезон подряд на Mercedes-Benz Fashion Week Russia российские звезды выступают не только в качестве гостей мероприятия, но и как полноправные участники модного марафона.

Ежедневно в пространстве ЦВЗ «Манеж» будут звучать диджейский сеты и музыкальные концерты. На сцену выйдут: Линда, группа «Комсомольск», участник шоу «Песни» на ТНТ Паша Руденко, Артем Качер и не только.

Выступление Полины Гагариной на MBWF Russia в прошлом сезоне

Фото: Пресс-служба

Попробовать себя в модельном деле обещают Валерия, Наталья Подольская, Алла Михеева, Ксения Бородина, Юлия Савичева, Ляйсан Утяшева, Виктория Дайнеко и многие другие селебрити. Звездные красавицы выйдут на подиум 1 апреля, чтобы продемонстрировать работы юных дарований - финалистов конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего».

Фото: Пресс-служба

Дорогу молодым!

MBFW Russia - первое в мире fashion-мероприятие, которое соберет для дебютных показов дизайнеров со всего мира. Молодые и талантливые, свои дебютные коллекции представят модельеры из Италии, Латвии, Грузия, Великобритании, Перу, Швейцарии, Бангладеша и не только. Всего грант на участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia получили 9 иностранных дизайнеров.

Кроме того, в программе Недели моды числится представление «Экспедиции НХП», в состав которой вошли студенты итальянской школы Polimoda и Школы дизайна ВШЭ. Начинающие дизайнеры покажут совместные коллекции одежды и предметов интерьера, вдохновение для которых они черпали в промыслах, истории и культуре России.

Фото: Пресс-служба

Выпускница Fashion Futurum Accelerator Ксения Герц продемонстрирует чудеса современных технологий. В одежду из своей коллекции дизайнер вшила чипы Verisium, которые сообщают информацию о продукте и марке: ее можно посмотреть в любой момент с помощью приложения в смартфоне. А линию обуви, созданную в коллаборации с компанией «Юничел», Герц выпустила из материала, получаемого из переработанных ананасовых листьев. Таким образом девушка призовет гостей поддерживать экологичное производство и идею устойчивой моды.

POP-UP SHOP

В течение всей Недели моды в Манеже будет работать временный универмаг POP-UP SHOP, где свои корнеры с одеждой и аксессуарами представят 70 российских брендов.

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Край. Нескучный кэжуал

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Чтобы процесс шоппинга доставил максимум удовольствия, в примерочных будут установлены «умные зеркала». Достаточно одного касания на экран, чтобы вызвать модную помощь – консультирующего стилиста, который поможет собрать стильный образ. А если хочется справиться с этой задачей самостоятельно, то в качестве подсказки можно воспользоваться шпаргалкой: в «умные зеркала» будут загружены готовые аутфиты из ассортимента POP-UP SHOP.

Необычную, аутентичную одежду молодых российских дизайнеров можно будет примерить и приобрести с 13.30 до 22.00 в течение всей Недели моды MBFW Russia.

Стильные лекции

В пространстве POP-UP SHOP кроме шопинга можно будет послушать лекции известных экспертов моды, которые поделятся своим опытом и проведут паблик-токи в перерывах между показами. Гости смогут пообщаться не только со стилистами и визажистами, но и юристами, логистами и другими профессионалами fashion-индустрии.

Фото: Пресс-служба

Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz – по традиции установит автомобильный подиум в пространстве Манежа. Бренд представит свои инновационные новинки: четырехдверное купе Mercedes-AMG GT и вместительный внедорожник GLE 300 d 4MATIC.

За комфортное передвижение гостей по городу тоже будет отвечать Mercedes-Benz. Автомобили S-, E-, V-Класса позаботятся о том, чтобы все зрители Недели моды успели на показы, а фургоны Sprinter и Vito обеспечат перевозку коллекций дизайнеров.

Текст: Алена Евгеньева, Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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