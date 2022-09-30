Утепляемся: 4 трендовых свитера сезона осень-зима 22/23
Чтобы облегчить вам задачу, мы вместе с экспертами российского бренда Totti собрали гид по самым трендовым свитерам.
С высоким воротом
Фото: архив пресс-служб
Классика на все времена, которая обязательно должна быть в капсульном осеннем гардеробе у каждой женщины. Благодаря высокому вороту в таком свитере вам будет не страшен ветер: шея будет защищена, даже если вы не носите шарф. Обращайте особое внимание на материалы: теплый свитер должен содержать в составе кашемир и шерсть, например, овцы или альпака.
Ранней осенью носим свитер с высоким воротником как самостоятельную единицу, комбинируя с джинсами, брюками и юбками. Для более холодной погоды сочетаем такую модель с классическими пальто, объемными бомберами, вновь актуальными парками и стегаными куртками без капюшона.
Свитер с косами
Фото: архив пресс-служб
Свитер с плетеными косами добавит винтажный шик повседневному образу. Впервые такой стиль вязания появился в Ирландии в 1890-х, а его популярность возрождается каждый сезон благодаря streetstyle-звездам и модным инфлюенсерам. В сезоне 2022/2023 носим свитер с косами c юбкой мини- или миди-длины, поверх платья или даже в качестве платья, если позволяет длина.
Наверняка вы носили свитер с косами в детстве, возможно, даже связанный заботливой мамой или бабушкой. Может быть поэтому такая модель вызывает приятное чувство ностальгии и домашнего уюта.
Яркий свитер
Фото: архив пресс-служб
Осень — не повод убирать на дальнюю полку цветные вещи. Напротив, они помогут сделать ваши будни ярче, что особенно необходимо в пасмурные и холодные дни. Советуем добавить яркий свитер в свой вишлист — он не только задаст настроение, но и поддержит подиумные тренды с показов Marc Jacobs, Bottega Veneta и других.
По-прежнему самый актуальный стилистический прием — создать монохромный яркий образ. Если же вам это не близко, то свитер сочного оттенка может выступить главным акцентным элементом образа. Также цветовую палитру образа можно поддержать с помощью ярких аксессуаров.
Минималистичный свитер
Фото: архив пресс-служб
Свободный свитер в минималистичном стиле — маст-хэв сезона FW’22/23 и именно тот предмет гардероба, который вам не захочется снимать осенью. В нем вы будете чувствовать себя комфортно и уютно, а составлять образы с ним не составить труда.
Носить такой свитер приятнее всего с трикотажными брюками или джинсами, сочетая с жакетами или пальтом. А еще минималистичный трикотажный джемпер может «работать» и в качестве эффектного аксессуара. Попробуйте накинуть свитер на плечи поверх верхней одежды, такой прием создаст эффект многослойности и поможет заменить шарф.
Фото: архив пресс-служб