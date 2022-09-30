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Модные тенденции
15:49, 30 сентября 2022
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Утепляемся: 4 трендовых свитера сезона осень-зима 22/23

Каждый осенне-зимний сезон дизайнеры и бренды вкладывают всю свою любовь в трикотаж. Действительно, сложно придумать более необходимую вещь для холодных дней, чем вязаный свитер. Поэтому самое время отправиться на поиски своего идеального компаньона на эту осень.
Утепляемся: 4 трендовых свитера сезона осень-зима 22/23

Чтобы облегчить вам задачу, мы вместе с экспертами российского бренда Totti собрали гид по самым трендовым свитерам.

С высоким воротом

Утепляемся: 4 трендовых свитера сезона осень-зима 22/23

Фото: архив пресс-служб

Классика на все времена, которая обязательно должна быть в капсульном осеннем гардеробе у каждой женщины. Благодаря высокому вороту в таком свитере вам будет не страшен ветер: шея будет защищена, даже если вы не носите шарф. Обращайте особое внимание на материалы: теплый свитер должен содержать в составе кашемир и шерсть, например, овцы или альпака.

Ранней осенью носим свитер с высоким воротником как самостоятельную единицу, комбинируя с джинсами, брюками и юбками. Для более холодной погоды сочетаем такую модель с классическими пальто, объемными бомберами, вновь актуальными парками и стегаными куртками без капюшона.

Свитер с косами

Утепляемся: 4 трендовых свитера сезона осень-зима 22/23

Фото: архив пресс-служб

Свитер с плетеными косами добавит винтажный шик повседневному образу. Впервые такой стиль вязания появился в Ирландии в 1890-х, а его популярность возрождается каждый сезон благодаря streetstyle-звездам и модным инфлюенсерам. В сезоне 2022/2023 носим свитер с косами c юбкой мини- или миди-длины, поверх платья или даже в качестве платья, если позволяет длина.

Наверняка вы носили свитер с косами в детстве, возможно, даже связанный заботливой мамой или бабушкой. Может быть поэтому такая модель вызывает приятное чувство ностальгии и домашнего уюта.

Яркий свитер

Утепляемся: 4 трендовых свитера сезона осень-зима 22/23

Фото: архив пресс-служб

Осень — не повод убирать на дальнюю полку цветные вещи. Напротив, они помогут сделать ваши будни ярче, что особенно необходимо в пасмурные и холодные дни. Советуем добавить яркий свитер в свой вишлист — он не только задаст настроение, но и поддержит подиумные тренды с показов Marc Jacobs, Bottega Veneta и других.

По-прежнему самый актуальный стилистический прием — создать монохромный яркий образ. Если же вам это не близко, то свитер сочного оттенка может выступить главным акцентным элементом образа. Также цветовую палитру образа можно поддержать с помощью ярких аксессуаров.

Минималистичный свитер

Утепляемся: 4 трендовых свитера сезона осень-зима 22/23

Фото: архив пресс-служб

Свободный свитер в минималистичном стиле — маст-хэв сезона FW’22/23 и именно тот предмет гардероба, который вам не захочется снимать осенью. В нем вы будете чувствовать себя комфортно и уютно, а составлять образы с ним не составить труда.

Носить такой свитер приятнее всего с трикотажными брюками или джинсами, сочетая с жакетами или пальтом. А еще минималистичный трикотажный джемпер может «работать» и в качестве эффектного аксессуара. Попробуйте накинуть свитер на плечи поверх верхней одежды, такой прием создаст эффект многослойности и поможет заменить шарф.

Фото: архив пресс-служб

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