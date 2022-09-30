Утепляемся: 4 трендовых свитера сезона осень-зима 22/23

Классика на все времена, которая обязательно должна быть в капсульном осеннем гардеробе у каждой женщины. Благодаря высокому вороту в таком свитере вам будет не страшен ветер: шея будет защищена, даже если вы не носите шарф. Обращайте особое внимание на материалы: теплый свитер должен содержать в составе кашемир и шерсть, например, овцы или альпака.

Ранней осенью носим свитер с высоким воротником как самостоятельную единицу, комбинируя с джинсами, брюками и юбками. Для более холодной погоды сочетаем такую модель с классическими пальто, объемными бомберами, вновь актуальными парками и стегаными куртками без капюшона.

Свитер с косами