Туфли в стиле Мэри Джейн: как правильно носить и с чем сочетать тренд из детства

В настоящее время туфли стали вновь популярны и доступны в различных вариациях на любой вкус — от туфель с высоким каблуком до заостренного носа. Так, например, свои варианты туфель Мэри Джейн показали Карл Лагерфельд в коллекции Chanel Resort 2019, Миучча Прада в весенне-летней и осенне-зимней коллекциях для домов Prada и MUI MUI, а также Джон Гальяно для Maison Margiela.

Специально для вас мы составили для вас готовые образы с очаровательными туфлями Мэри Джейн!

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