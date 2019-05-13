Туфли в стиле Мэри Джейн: как правильно носить и с чем сочетать тренд из детства

История туфель Мэри Джейн начинается в начале 20 века — именно в это время они начали набирать популярность среди модниц после выхода в свет комикса «Buster Brown». Главной героиней этого американского комикса была девочка Мэри Джейн, на ногах которой мы и можем заметить характерные туфельки на небольшом каблуке и с ремешком на подъеме ноги. Несмотря на всю «детскость» обуви, она полюбилась представительницам женского пола настолько, что в 1904 году компания «Brown Shoe Company» решила заключить контракт с создателями комикса, купив тем самым право на создание туфель Мэри Джейн. В галерее мы представили для вас обувь Мэри Джейн, с которой можно составить стильные look’и на любой случай жизни!
В настоящее время туфли стали вновь популярны и доступны в различных вариациях на любой вкус — от туфель с высоким каблуком до заостренного носа. Так, например, свои варианты туфель Мэри Джейн показали Карл Лагерфельд в коллекции Chanel Resort 2019, Миучча Прада в весенне-летней и осенне-зимней коллекциях для домов Prada и MUI MUI, а также Джон Гальяно для Maison Margiela.
Специально для вас мы составили для вас готовые образы с очаровательными туфлями Мэри Джейн!
На работу
Кожаные «Мэри Джейн» на плоской подошве будут отлично смотреться с классическим брючным костюмом. Добавьте к образу структурированную сумку и пиджак с четкими линиями, и от «детскости» и расслабленности туфель не останется и следа.
На каждый день
Для расслабленного повседневного образа замените привычные кроссовки на не менее удобные туфли Мэри Джейн с ремешком. Брюки в полоску в тандеме с просторным свитшотом отлично подойдут для прогулки в выходной день, а берет придаст вашему look’у нотку кокетливости.
В ресторан
Кто сказал, что в вечернем образе обязательно должны быть лодочки на высокой шпильке? Забудьте про это негласное правило и смело надевайте лакированные «Мэри Джейн» с небольшой атласной розочкой, которая отлично сочетается с вечерним коктейльным платьем цвета пыльной розы. Завершите свой look небольшим черным клатчем с крупными стразами.
Текст: Оксана Кривова
Фото: Vogue.com
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