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Туфли в стиле Мэри Джейн: как правильно носить и с чем сочетать тренд из детства

Туфли Мэри Джейн — настоящая легенда в индустрии моды. Обувь, которая несколько десятилетий назад канула в лету, внезапно ворвалась на подиумы на весенних показах модных Домов. Редакция Passion.ru предлагает вспомнить историю туфель и показать вам, как их носить в наше время. Поверьте, с ними ваш образ будет не «ретро», а стильным и современным!
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Chanel Resort 2019

Фото: Vogue

История туфель Мэри Джейн начинается в начале 20 века — именно в это время они начали набирать популярность среди модниц после выхода в свет комикса «Buster Brown». Главной героиней этого американского комикса была девочка Мэри Джейн, на ногах которой мы и можем заметить характерные туфельки на небольшом каблуке и с ремешком на подъеме ноги. Несмотря на всю «детскость» обуви, она полюбилась представительницам женского пола настолько, что в 1904 году компания «Brown Shoe Company» решила заключить контракт с создателями комикса, купив тем самым право на создание туфель Мэри Джейн. В галерее мы представили для вас обувь Мэри Джейн, с которой можно составить стильные look’и на любой случай жизни!

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MIU MIU, 53 986 ₽

В настоящее время туфли стали вновь популярны и доступны в различных вариациях на любой вкус — от туфель с высоким каблуком до заостренного носа. Так, например, свои варианты туфель Мэри Джейн показали Карл Лагерфельд в коллекции Chanel Resort 2019, Миучча Прада в весенне-летней и осенне-зимней коллекциях для домов Prada и MUI MUI, а также Джон Гальяно для Maison Margiela.

Специально для вас мы составили для вас готовые образы с очаровательными туфлями Мэри Джейн!

На работу

  1. Туфли L'AUTRE CHOSE, 17 000₽ 2. Жакет 12Storeez, 8 790₽ 3. Рубашка Zara, 1 999₽ 4. Брюки в пол 12Storeez, 7 980₽ 5. Сумка Uterque, 18 590₽

Кожаные «Мэри Джейн» на плоской подошве будут отлично смотреться с классическим брючным костюмом. Добавьте к образу структурированную сумку и пиджак с четкими линиями, и от «детскости» и расслабленности туфель не останется и следа.

На каждый день

  1. Туфли What For, 20 490₽ 2. Свитшот Blouse, 6 000₽ 3. Брюки-палаццо в полоску MARTIN GRANT, 36 500₽ 4. Берет LAULHERE "BELLE EPOQUE", 9 390₽ 5. Сумка на пояс VALENTINO GARAVANI, 69 950₽

Для расслабленного повседневного образа замените привычные кроссовки на не менее удобные туфли Мэри Джейн с ремешком. Брюки в полоску в тандеме с просторным свитшотом отлично подойдут для прогулки в выходной день, а берет придаст вашему look’у нотку кокетливости.

В ресторан

1.Туфли ROGER VIVIER, 44 300₽ 2. Серьги APM MONACO, 7 010₽ 3. Клатч Shrimps, 23 546₽ 4. Платье TALBOT RUNHOF, цена по запросу

Кто сказал, что в вечернем образе обязательно должны быть лодочки на высокой шпильке? Забудьте про это негласное правило и смело надевайте лакированные «Мэри Джейн» с небольшой атласной розочкой, которая отлично сочетается с вечерним коктейльным платьем цвета пыльной розы. Завершите свой look небольшим черным клатчем с крупными стразами.

Текст: Оксана Кривова

Фото: Vogue.com

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