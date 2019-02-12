С платьем, блузкой, джинсами и не только: модные образы для романтического уикенда

Один из вариантов, как можно провести День всех влюбленных, это поездка вдвоем за город, подальше от городской суеты и бытовых проблем. С велюровым спортивным костюмом и уггами стоит повременить и выбрать нечто более стильное, но не менее удобное. Мы предлагаем создать образ преимущественно в пастельных тонах, чтобы сохранить романтичное и женственное настроение. К примеру, можно надеть светлые голубые джинсы и вязаный свитер нежно-розового оттенка. Добавьте немного контраста с помощью обуви и аксессуаров. В качестве сумки возьмите с собой рюкзак, приближенный больше по стилю к классике, нежели к спорту.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

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