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С платьем, блузкой, джинсами и не только: модные образы для романтического уикенда

Близится 14 февраля – Всемирный день влюбленных. Для кого-то это обычный день, а для кого-то – повод устроить себе и своему избраннику особенные выходные. А в особенные выходные и выглядеть нужно соответственно. Специально для романтического уикенда Passion.ru составил три образа, в которых вы будете по-весеннему прекрасны в эти пока еще холодные зимние дни.

Ужин в Европе

1.Платье Terekhov Girl, 27 930 руб. 2. Серьги Bottega Veneta, 47 450 руб. 3. Тренч Laroom, 32 000 руб. 4. Ботильоны Stuart Weitzman, 39 100 руб. 5. Сумка Mango, 3 799 руб.

Если ваш романтический уикенд превращается в самое настоящее путешествие, то это хороший повод подготовить свое лучшее платье. Сейчас как никогда актуален цветочный принт, потому мы предлагаем взять в поездку платье с крупным флористическим рисунком. Добавьте изящности с помощью ботильонов на тонком каблуке и небольшого клатча или сумочки. Европейская зима не такая суровая, как российская, поэтому свой прекрасный наряд не придется прятать под толстым пуховиком или пальто: надеть поверх него можно легкий однотонный тренч.

Культурные выходные

1.Сумка Furla, 35 000 руб. 2. Блуза Philosophy di Lorenzo Serafini, 38 750 руб. 3. Клипсы Zara, 1 599 руб. 4. Пальто H&M, 9 999 руб. 5. Ботильоны Portal, 5 335 руб. 6. Брюки H&M, 3 499 руб.

Если вы не планируете далеко ехать и собираетесь посетить новую выставку, премьеру в театре или сходить на дегустацию вина в своем городе, то к таким активностям стоит подобрать образ элегантный, но не слишком нарядный. Попробуйте комбинацию из широких брюк с высокой посадкой, за счет которой подчеркнете талию, и легкой блузы с объемными рюшами или кружевами. Такой «летящий» образ можно дополнить массивными серьгами, чтобы добавить немного праздничности, и небольшой сумочкой. Что касается обуви, мы советуем остановиться на моделях на каблуке, поскольку длинные брюки свободного кроя могут укоротить ваши ноги.

Поездка за город

1.Джинсы H&M, 1 699 руб. 2. Пальто Zara, 9 999 руб. 3. Пуловер Boss, 35 500 руб. 4. Рюкзак Burberry, 82 100 руб. 5. Stuart Weitzman, 67 900 руб.

Один из вариантов, как можно провести День всех влюбленных, это поездка вдвоем за город, подальше от городской суеты и бытовых проблем. С велюровым спортивным костюмом и уггами стоит повременить и выбрать нечто более стильное, но не менее удобное. Мы предлагаем создать образ преимущественно в пастельных тонах, чтобы сохранить романтичное и женственное настроение. К примеру, можно надеть светлые голубые джинсы и вязаный свитер нежно-розового оттенка. Добавьте немного контраста с помощью обуви и аксессуаров. В качестве сумки возьмите с собой рюкзак, приближенный больше по стилю к классике, нежели к спорту.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

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