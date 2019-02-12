С платьем, блузкой, джинсами и не только: модные образы для романтического уикенда

Ужин в Европе
Если ваш романтический уикенд превращается в самое настоящее путешествие, то это хороший повод подготовить свое лучшее платье. Сейчас как никогда актуален цветочный принт, потому мы предлагаем взять в поездку платье с крупным флористическим рисунком. Добавьте изящности с помощью ботильонов на тонком каблуке и небольшого клатча или сумочки. Европейская зима не такая суровая, как российская, поэтому свой прекрасный наряд не придется прятать под толстым пуховиком или пальто: надеть поверх него можно легкий однотонный тренч.
Культурные выходные
Если вы не планируете далеко ехать и собираетесь посетить новую выставку, премьеру в театре или сходить на дегустацию вина в своем городе, то к таким активностям стоит подобрать образ элегантный, но не слишком нарядный. Попробуйте комбинацию из широких брюк с высокой посадкой, за счет которой подчеркнете талию, и легкой блузы с объемными рюшами или кружевами. Такой «летящий» образ можно дополнить массивными серьгами, чтобы добавить немного праздничности, и небольшой сумочкой. Что касается обуви, мы советуем остановиться на моделях на каблуке, поскольку длинные брюки свободного кроя могут укоротить ваши ноги.
Поездка за город
Один из вариантов, как можно провести День всех влюбленных, это поездка вдвоем за город, подальше от городской суеты и бытовых проблем. С велюровым спортивным костюмом и уггами стоит повременить и выбрать нечто более стильное, но не менее удобное. Мы предлагаем создать образ преимущественно в пастельных тонах, чтобы сохранить романтичное и женственное настроение. К примеру, можно надеть светлые голубые джинсы и вязаный свитер нежно-розового оттенка. Добавьте немного контраста с помощью обуви и аксессуаров. В качестве сумки возьмите с собой рюкзак, приближенный больше по стилю к классике, нежели к спорту.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
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