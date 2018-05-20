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Как правильно выбирать и носить вещи в стиле пэчворк и этника

Лето — самый подходящий сезон для одежды из льна и аксессуаров из джута и рафии. Passion.ru собрал пять самых стильных элементов гардероба в этническом стиле для идеального образа.
### Платья
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Платье в стиле пэчворк Zara, 3999 руб.
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Надоевшие платья из хлопка с цветочным принтом лучше отложить, стоит примерить наряды в стиле этно. Это не будет самой кардинальной сменой привычного образа, но зато такое разнообразие — отличный трендовый вариант. Платья в этническом стиле чаще всего очень яркие и с пестрым принтом, а значит нужно аккуратнее выбирать аксессуары. Разумеется, лучше всего с этно сочетаются аксессуары в подобном стиле, например, массивные серьги, кольца и плетеная обувь, а также сумки или корзины из бамбука и соломы.

### Кимоно
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Кимоно в стиле пэчворк Zara, 7999 руб.
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Если не хотите с головой окунаться в мир этники, то кимоно с вышивкой или в стиле пэчворк — вариант для вас. Привычный кардиган также можно заменить на стильное кимоно, которое очень легко сочетается со многими вещами, а значит вы точно сможете найти ему применение. Для завершения стильного образа вам понадобятся прямые джинсы или брюки и любая майка, подходящая по цветовой гамме. Носить кимоно в офис можно поверх однотонного платья-футляра или заменить им жакет или пиджак. Но помните: кимоно должно быть единственной пестрой деталью в образе.

### Рубашки и блузки
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Рубашка с цветочным принтом Etro, 36600 руб.
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Для того чтобы образ не рябил, лучше всего совместить рубашку в стиле этно с однотонными джинсами или шортами. Белый цвет или светлый деним — самые идеальные для этого варианты.

### Юбки, брюки и шорты
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Шорты с принтом Zara, 4299 руб.
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Подобные брюки и юбки смогут стать альтернативой для привычных офисных look’ов. В ваш новый образ можете включить блузку из хлопка, вовсе не обязательно однотонную, подойдут модели с не очень обильным декором в виде воланов, оборок или вышивки. Замените ваши привычные туфли на трендовые сандалии, босоножки или мюли, так как туфли будут смотреться совершенно не к месту.

### Аксессуары
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Шляпа из рафии Zara, 2799 руб.
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Для завершения трендового образа необходимы стильные аксессуары. Стоит обратить внимание на шляпы, повязки на голову, платки в стиле пэчворк, плетеные ремни и деревянные аксессуары. Не забудьте также про такие составляющие, как бусины, ракушки и бахрому. Кстати, бижутерия ручной работы тоже подходит. Этнические аксессуары будут хорошо сочетаться с денимом и практически с любой льняной одеждой.

Текст: Мария Махова

Фото: архивы пресс-служб

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