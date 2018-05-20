Как правильно выбирать и носить вещи в стиле пэчворк и этника

Если не хотите с головой окунаться в мир этники, то кимоно с вышивкой или в стиле пэчворк — вариант для вас. Привычный кардиган также можно заменить на стильное кимоно, которое очень легко сочетается со многими вещами, а значит вы точно сможете найти ему применение. Для завершения стильного образа вам понадобятся прямые джинсы или брюки и любая майка, подходящая по цветовой гамме. Носить кимоно в офис можно поверх однотонного платья-футляра или заменить им жакет или пиджак. Но помните: кимоно должно быть единственной пестрой деталью в образе.