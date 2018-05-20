Как правильно выбирать и носить вещи в стиле пэчворк и этника

### Платья
Надоевшие платья из хлопка с цветочным принтом лучше отложить, стоит примерить наряды в стиле этно. Это не будет самой кардинальной сменой привычного образа, но зато такое разнообразие — отличный трендовый вариант. Платья в этническом стиле чаще всего очень яркие и с пестрым принтом, а значит нужно аккуратнее выбирать аксессуары. Разумеется, лучше всего с этно сочетаются аксессуары в подобном стиле, например, массивные серьги, кольца и плетеная обувь, а также сумки или корзины из бамбука и соломы.
### Кимоно
Если не хотите с головой окунаться в мир этники, то кимоно с вышивкой или в стиле пэчворк — вариант для вас. Привычный кардиган также можно заменить на стильное кимоно, которое очень легко сочетается со многими вещами, а значит вы точно сможете найти ему применение. Для завершения стильного образа вам понадобятся прямые джинсы или брюки и любая майка, подходящая по цветовой гамме. Носить кимоно в офис можно поверх однотонного платья-футляра или заменить им жакет или пиджак. Но помните: кимоно должно быть единственной пестрой деталью в образе.
### Рубашки и блузки
Для того чтобы образ не рябил, лучше всего совместить рубашку в стиле этно с однотонными джинсами или шортами. Белый цвет или светлый деним — самые идеальные для этого варианты.
### Юбки, брюки и шорты
Подобные брюки и юбки смогут стать альтернативой для привычных офисных look’ов. В ваш новый образ можете включить блузку из хлопка, вовсе не обязательно однотонную, подойдут модели с не очень обильным декором в виде воланов, оборок или вышивки. Замените ваши привычные туфли на трендовые сандалии, босоножки или мюли, так как туфли будут смотреться совершенно не к месту.
### Аксессуары
Для завершения трендового образа необходимы стильные аксессуары. Стоит обратить внимание на шляпы, повязки на голову, платки в стиле пэчворк, плетеные ремни и деревянные аксессуары. Не забудьте также про такие составляющие, как бусины, ракушки и бахрому. Кстати, бижутерия ручной работы тоже подходит. Этнические аксессуары будут хорошо сочетаться с денимом и практически с любой льняной одеждой.
Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб