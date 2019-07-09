На любой вкус и бюджет: 20 актуальных льняных вещей, без которых вам не обойтись в этом сезоне

Когда столбик термометра только и делает, что поднимается все выше и выше, вопросов, что надеть становится больше. Тяжелее всем приходится офисным сотрудникам, которым несмотря на погоду, необходимо соблюдать рабочий дресс-код. Следовать всем правилам и чувствовать себя комфортно поможет одежда изо льна, которая моментально впитывает влагу и позволяет телу дышать. Рубашки из синтетических тканей и плотные костюмы лучше отложить подальше и заменить их на более органические варианты. Отличную альтернативу предлагает российский бренд 12Storeez – льняной костюм точно не вызовет вопросов у начальства и пригодится вам не только в офисе. На ваш выбор и рубашки любых цветов и фасонов, и стильные жакеты oversize – масс-маркет бренды позаботились о том, чтобы вы без труда перенесли жару.