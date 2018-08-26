Больше не модно! Мосс, Уинслет и другие звезды, чьи образы не стоит повторять

Кейт Мосс снискала славу как одна из самых высокооплачиваемых моделей и женских секс-символов. Но, видимо, знаменитость все никак не может смириться с тем, что ей 43. Ей хочется то снова оголиться, то, наоборот, спрятаться в мешковатых платьях.

Ультракороткие наряды еще можно понять – как-никак фигура модели выглядит превосходно, но принты с мультипликационными персонажами уже выглядят нелепо. Кстати говоря, это частая проблема женщин ее возраста – одеваться стильно не значит выглядеть как подросток.

В то же время Мосс может появиться и в платьях, чересчур подчеркивающих ее возраст. Мешковатые силуэты, сборки и банты больше подойдут для женщин постарше. Видимо, золотую середину модели так и не удается найти.