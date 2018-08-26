Больше не модно! Мосс, Уинслет и другие звезды, чьи образы не стоит повторять

Кейт Мосс снискала славу как одна из самых высокооплачиваемых моделей и женских секс-символов. Но, видимо, знаменитость все никак не может смириться с тем, что ей 43. Ей хочется то снова оголиться, то, наоборот, спрятаться в мешковатых платьях.
Ультракороткие наряды еще можно понять – как-никак фигура модели выглядит превосходно, но принты с мультипликационными персонажами уже выглядят нелепо. Кстати говоря, это частая проблема женщин ее возраста – одеваться стильно не значит выглядеть как подросток.
В то же время Мосс может появиться и в платьях, чересчур подчеркивающих ее возраст. Мешковатые силуэты, сборки и банты больше подойдут для женщин постарше. Видимо, золотую середину модели так и не удается найти.
Наоми Кэмпбелл в модной индустрии еще с 15 лет, и за все эти годы модель перепробовала сотни нарядов и образов. Наверное, ей уже настолько все пресытилось, что она хочет чего-то экстравагантного. Объемная накидка, которая сделала из нее грозовую тучу, полупрозрачная юбка, оголяющая интимные части тела и корсет, который только подчеркивает объем крупных бедер. Наоми лучше остановиться: эксперименты это, конечно, всегда хорошо, но когда они в основном неудачные, стоит задуматься.
Кейт Уинслет, бесспорно, одна из главных звезд Голливида. Ее копилке профессиональных работ можно только позавидовать: звезда сотрудничала и с Джеймсом Кемероном, и Вуди Алленом. Нарочитая простота исполнения и непревзойденный талант Уинслет сделали ее знаменитой. И даже в свои 42 года звезда выглядит превосходно.
Время берет свое, но Кейт не думает с этим мириться. На ковровых дорожках она всегда появляется в откровенных облегающих нарядах, не стесняясь своих широких бедер.
Кейт Уинслет – это яркий пример фигуры Груша. Девушкам с такой комплекцией лучше лишний раз не подчеркивать объем нижней части тела. Но актриса явно не придерживается этого правила. В блестящем платье с глиттером, кажется, что фигура у звезды совсем отсутствует, а в облегающем синем платье заметны лишние килограммы в области талии, к тому же принт в виде банта выглядит словно георгиевская ленточка.
Дженнифер Энистон тоже недалеко ушла от своей коллеги. На фото кажется, что платье для нее слишком тесное, и если в других нарядах ее фигура выглядит идеально, то в этом образе звезда развенчивает миф о своей совершенности.
Кали Миноуг решила не повторять подобных ошибок, и все равно прогадала с образами. Хотя звезда и не облачается в слишком обтягивающие платья, зато визуально прибавляет себе лишние килограммы. Платья с рюшами, каскадные юбки делают ее фигуру слишком массивной. И, к сожалению, такие фасоны не скрывают лишние килограммы, а, наоборот, невыигрышно подчеркивают недостатки.
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: Instagram, Global Look Press