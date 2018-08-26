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Больше не модно! Мосс, Уинслет и другие звезды, чьи образы не стоит повторять

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кейт Мосс

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Время неумолимо, но знаменитости не торопятся прощаться с молодостью. Они делают все, чтобы скрыть следы возраста на своем лице, но внешний вид все равно их выдает. Слишком откровенные наряды, которые выглядят уже неуместно, или же, наоборот, образы из бабушкиных сундуков – вот две крайности, в которые впадают звезды. На примере знаменитостей разбираемся, какие модные ошибки не стоит совершать.

Кейт Мосс снискала славу как одна из самых высокооплачиваемых моделей и женских секс-символов. Но, видимо, знаменитость все никак не может смириться с тем, что ей 43. Ей хочется то снова оголиться, то, наоборот, спрятаться в мешковатых платьях.

Ультракороткие наряды еще можно понять – как-никак фигура модели выглядит превосходно, но принты с мультипликационными персонажами уже выглядят нелепо. Кстати говоря, это частая проблема женщин ее возраста – одеваться стильно не значит выглядеть как подросток.

В то же время Мосс может появиться и в платьях, чересчур подчеркивающих ее возраст. Мешковатые силуэты, сборки и банты больше подойдут для женщин постарше. Видимо, золотую середину модели так и не удается найти.

Кейт Мосс

Наоми Кэмпбелл в модной индустрии еще с 15 лет, и за все эти годы модель перепробовала сотни нарядов и образов. Наверное, ей уже настолько все пресытилось, что она хочет чего-то экстравагантного. Объемная накидка, которая сделала из нее грозовую тучу, полупрозрачная юбка, оголяющая интимные части тела и корсет, который только подчеркивает объем крупных бедер. Наоми лучше остановиться: эксперименты это, конечно, всегда хорошо, но когда они в основном неудачные, стоит задуматься.

Наоми Кэмпбелл

Кейт Уинслет, бесспорно, одна из главных звезд Голливида. Ее копилке профессиональных работ можно только позавидовать: звезда сотрудничала и с Джеймсом Кемероном, и Вуди Алленом. Нарочитая простота исполнения и непревзойденный талант Уинслет сделали ее знаменитой. И даже в свои 42 года звезда выглядит превосходно.

Время берет свое, но Кейт не думает с этим мириться. На ковровых дорожках она всегда появляется в откровенных облегающих нарядах, не стесняясь своих широких бедер.

Кейт Уинслет – это яркий пример фигуры Груша. Девушкам с такой комплекцией лучше лишний раз не подчеркивать объем нижней части тела. Но актриса явно не придерживается этого правила. В блестящем платье с глиттером, кажется, что фигура у звезды совсем отсутствует, а в облегающем синем платье заметны лишние килограммы в области талии, к тому же принт в виде банта выглядит словно георгиевская ленточка.

Кейт Уинслет

Дженнифер Энистон тоже недалеко ушла от своей коллеги. На фото кажется, что платье для нее слишком тесное, и если в других нарядах ее фигура выглядит идеально, то в этом образе звезда развенчивает миф о своей совершенности.

Дженнифер Энистон

Кали Миноуг решила не повторять подобных ошибок, и все равно прогадала с образами. Хотя звезда и не облачается в слишком обтягивающие платья, зато визуально прибавляет себе лишние килограммы. Платья с рюшами, каскадные юбки делают ее фигуру слишком массивной. И, к сожалению, такие фасоны не скрывают лишние килограммы, а, наоборот, невыигрышно подчеркивают недостатки.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Instagram, Global Look Press

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