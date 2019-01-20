Классика, анималистичный принт, необычная форма — самые стильные модели сумок этого сезона

Вечная классика
Классика на то и классика, чтобы быть актуальной во все времена. Самые популярные классические модели – сумки-тоут, шопперы, флэп-сумки и кросс-боди. Чтобы сумка была не только удобной, но и универсальной в плане сочетания с вашим гардеробом, выбирайте модели базовых цветов без декора и излишней фурнитуры. Классические сумки лучше всего носить с шубой или пальто, однако небольшая сумочка кросс-боди может стильно смотреться и с пуховиком.
Необычные формы
Если классические формы сумок вам уже надоели и хочется экспериментов, то дизайнеры подготовили для вас все разнообразие геометрических форм. Круглые, в форме неправильных трапеций, «ведро», в форме животных – и это только малая часть моделей сумок необычной формы, которые можно найти в магазинах.
Если вы настроены радикально, то обратите внимание на знаменитые сумки в виде слонов и кроликов от бренда Loewe. Более простые модели ищите у Zara, Max Mara, Balenciaga и Danse Lente. Сумки сложных геометрических форм можно сочетать с верхней одеждой oversize или прямого кроя, а также возьмите на заметку вариант комбинирования их с пальто или пуховиком в стиле колор-блок.
Анималистичные принты
Модные тенденции текущего сезона поражают обилием разнообразных принтов. Самые популярные из них – анималистичные. Это может быть и «змея», и «корова», и «зебра», или просто декоративная отделка с изображением животных. Сумки с такими принтами смотрятся особенно стильно в суровые зимние дни. Главное – правильно комбинировать их с верхней одеждой, и не надевать, например, сумку с принтом «зебра» с очень ярким пуховиком или пальто. Ищите подобные модели у H&M, Mango и J.W. Anderson. А Louis Vuitton подготовили для вас целую капсульную коллекцию сумок с изображениями кошек.
Меховые
Один из главных трендов в категории сумок сезона осень-зима 2018/2019 – меховые сумки. Подобные модели мы можем найти, например, у Louis Vuitton, Oscar de la Renta, Valentino, а более бюджетные варианты у Zara и Emporio Armani. Если сумка, полностью сделанная из меха, как у Simonetta Ravizza, для вас «слишком», то можно поискать комбинированные варианты, например, сумки из кожи с меховой отделкой. Такой аксессуар станет отличным дополнением к пальто или однотонному пуховику. Также популярность набирают брелки из меха, которыми можно украсить вашу сумку.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: архивы пресс-служб
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