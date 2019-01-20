Классика, анималистичный принт, необычная форма — самые стильные модели сумок этого сезона

Один из главных трендов в категории сумок сезона осень-зима 2018/2019 – меховые сумки. Подобные модели мы можем найти, например, у Louis Vuitton, Oscar de la Renta, Valentino, а более бюджетные варианты у Zara и Emporio Armani. Если сумка, полностью сделанная из меха, как у Simonetta Ravizza, для вас «слишком», то можно поискать комбинированные варианты, например, сумки из кожи с меховой отделкой. Такой аксессуар станет отличным дополнением к пальто или однотонному пуховику. Также популярность набирают брелки из меха, которыми можно украсить вашу сумку.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: архивы пресс-служб

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