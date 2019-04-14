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Смелый выход: как носить и с чем сочетать сумку неонового оттенка, чтобы выглядеть стильно

Неон – самый спорный тренд этого сезона. Еще совсем недавно кислотные цвета были вне поля зрения фэшионистов, но теперь это главный оттенок весенне-летнего сезона, который сдавать свои лидерские позиции не собирается и осенью. Облачаться в неон с ног до головы не советуем, а вот разнообразить образ яркой сумкой ядовитого оттенка наоборот. Как внедрить «опасный» аксессуар в свой гардероб, рассказывает и показывает Passion.ru.

Неон + деним

  1. Босоножки Zara, 2999 руб.; 2. Куртка I am Studio, 10 500 руб.; 3. Очки Mango, 1999 руб.; 4. Джинсы I am Studio, 8400 руб.; 5. Сумка Zara, 1999 руб.

Фото: Passion.ru

Яркая неоновая сумка со змеиным паттерном совершенно точно попадает во все главные тренды этого сезона. Только вот обращаться с этим акцентным аксессуаром надо очень осторожно. Комбинировать его с такими же яркими вещами – плохая идея: есть вероятность выглядеть нарочито броско и даже смешно. Лучше всего нейтрализовать «кислотность» цвета помогут базовые вещи, например, деним. Джинсы прямого фасона, которые есть практически в любом гардеробе, и светлая куртка составят отличную пару яркой сумке. Завершить образ можно черными босоножками с тонкими ремешками и очками с зеленоватыми линзами, которые будут отдаленно напоминать неон.

Неон + нюдовые оттенки

  1. Платье Mango, 5999 руб.; 2. Очки Topshop, 3375руб.; 3. Платок Topshop, 1199 руб.; 4. Мюли Nicholas Kirkwood, 29 828 руб.; 5. Сумка Topshop, 1650 руб.

Фото: Passion.ru

Еще один тренд этого сезона – «голые» платья в нюдовых оттенках. Максимально приближенные к цвету кожи, такие составят идеальную пару неону. Главное – выдержать образ в одной палитре: платье-рубашка, мюли, платок и очки выбирайте в нежных бежевых оттенках. Разнообразить такой спокойный тандем поможет неоновая сумка, которая на фоне нюдового образа будет выглядеть более чем уместно.

Неон + костюм

  1. Жакет Stradivarius, 2799 руб.; 2. Сумка MSGM, 31 920 руб.; 3. Ремень Off-White, 17 305 руб.; 4. Брюки Stradivarius, 1799 руб.; 5. Кеды H&M, 1799 руб.

Фото: Passion.ru

Костюм в этом сезоне стал самым многофункциональным элементом гардероба. Теперь надевать его можно не только на работу, но и по более непринужденным поводам. Все зависит от того, какими аксессуарами вы украсите образ. С кедами, конечно, костюм будет выглядеть менее официально, а с неоновой сумкой – тем более. Не бойтесь комбинировать этот аксессуар с классическими вещами: в паре с яркими деталями они, наоборот, будут выглядеть более интересно. Поддержать эстетику «кислотности» поможет яркий ремень в тон сумке. Подчеркните с помощью него линию талии, чтобы добавить образу немного женственности.

Неон + черный

  1. Джинсы Monki, 3000 руб.; 2. Сумка Bershka, 1499 руб.; 3. Свитшот H&M, 999 руб.; 4. Ботинки Portal, 11 500 руб.

Фото: Passion.ru

Рецепт удобного и практичного образа – это джинсы, свитшот и ботинки на шнуровке, которые пригодятся на любой прогулке или в путешествии. В таком аутфите даже многокилометровые забеги по магазинам будут вам не страшны. Только базовая черная гамма может, вероятно, наскучить, какой бы универсальной она не была. Исправить ситуацию можно с помощью яркой неоновой сумки, которая однозначно поднимет настроение и добавит трендовости даже самому простому образу.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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