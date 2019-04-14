Смелый выход: как носить и с чем сочетать сумку неонового оттенка, чтобы выглядеть стильно

Неон + деним
Фото: Passion.ru
Яркая неоновая сумка со змеиным паттерном совершенно точно попадает во все главные тренды этого сезона. Только вот обращаться с этим акцентным аксессуаром надо очень осторожно. Комбинировать его с такими же яркими вещами – плохая идея: есть вероятность выглядеть нарочито броско и даже смешно. Лучше всего нейтрализовать «кислотность» цвета помогут базовые вещи, например, деним. Джинсы прямого фасона, которые есть практически в любом гардеробе, и светлая куртка составят отличную пару яркой сумке. Завершить образ можно черными босоножками с тонкими ремешками и очками с зеленоватыми линзами, которые будут отдаленно напоминать неон.
Неон + нюдовые оттенки
Фото: Passion.ru
Еще один тренд этого сезона – «голые» платья в нюдовых оттенках. Максимально приближенные к цвету кожи, такие составят идеальную пару неону. Главное – выдержать образ в одной палитре: платье-рубашка, мюли, платок и очки выбирайте в нежных бежевых оттенках. Разнообразить такой спокойный тандем поможет неоновая сумка, которая на фоне нюдового образа будет выглядеть более чем уместно.
Неон + костюм
Фото: Passion.ru
Костюм в этом сезоне стал самым многофункциональным элементом гардероба. Теперь надевать его можно не только на работу, но и по более непринужденным поводам. Все зависит от того, какими аксессуарами вы украсите образ. С кедами, конечно, костюм будет выглядеть менее официально, а с неоновой сумкой – тем более. Не бойтесь комбинировать этот аксессуар с классическими вещами: в паре с яркими деталями они, наоборот, будут выглядеть более интересно. Поддержать эстетику «кислотности» поможет яркий ремень в тон сумке. Подчеркните с помощью него линию талии, чтобы добавить образу немного женственности.
Неон + черный
Фото: Passion.ru
Рецепт удобного и практичного образа – это джинсы, свитшот и ботинки на шнуровке, которые пригодятся на любой прогулке или в путешествии. В таком аутфите даже многокилометровые забеги по магазинам будут вам не страшны. Только базовая черная гамма может, вероятно, наскучить, какой бы универсальной она не была. Исправить ситуацию можно с помощью яркой неоновой сумки, которая однозначно поднимет настроение и добавит трендовости даже самому простому образу.
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб
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