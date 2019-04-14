Смелый выход: как носить и с чем сочетать сумку неонового оттенка, чтобы выглядеть стильно

Рецепт удобного и практичного образа – это джинсы, свитшот и ботинки на шнуровке, которые пригодятся на любой прогулке или в путешествии. В таком аутфите даже многокилометровые забеги по магазинам будут вам не страшны. Только базовая черная гамма может, вероятно, наскучить, какой бы универсальной она не была. Исправить ситуацию можно с помощью яркой неоновой сумки, которая однозначно поднимет настроение и добавит трендовости даже самому простому образу.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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