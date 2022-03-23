Создавайте уют: где купить стильную одежду и аксессуары для дома

Для отдыха

У российского бренда To Be Blossom мы нашли пижамный костюм цвета крем-брюле, который самые смелые смогут выгулять и в город в паре с мюли в стиле 2000-х. А для дефиле по дому — пушистые вьетнамки, создающие ощущение нежного облака под ногами.

PS: настроение — весеннее, поэтому самое время намекнуть бойфренду на авторскую корзинку с ранункулюсами и тюльпанами!