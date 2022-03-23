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Создавайте уют: где купить стильную одежду и аксессуары для дома

«Икеа», H&M и Zara Home ушли, но обещали вернуться, а мы, тем временем, занялись поиском классных альтернатив для дома. В нашей подборке — ароматы и свечи, комфортная и эстетичная одежда и белье, стильные элементы дизайна интерьера. Но обо всем по порядку!
Создавайте уют: где купить стильную одежду и аксессуары для дома

Для отдыха

У российского бренда To Be Blossom мы нашли пижамный костюм цвета крем-брюле, который самые смелые смогут выгулять и в город в паре с мюли в стиле 2000-х. А для дефиле по дому — пушистые вьетнамки, создающие ощущение нежного облака под ногами.

PS: настроение — весеннее, поэтому самое время намекнуть бойфренду на авторскую корзинку с ранункулюсами и тюльпанами!

1. Тапки Ekonika Home, 6990 руб. 2. Рубашка To Be Blossom, 8990 руб. 3. Корзина с цветами Eufloria,17680 руб. 4. Банка Modi, 699 руб. 5. Патчи BLÓM, 6990 руб. 6. Брюки To Be Blossom, 8990 руб.
  1. Тапки Ekonika Home, 6990 руб. 2. Рубашка To Be Blossom, 8990 руб. 3. Корзина с цветами Eufloria,17680 руб. 4. Банка Modi, 699 руб. 5. Патчи BLÓM, 6990 руб. 6. Брюки To Be Blossom, 8990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

С заботой о себе

Для тех, чье утро начинается не с кофе, а с йоги — коврик-талисман Artmat с защищающей от бед ладонью Хамса, «третьим глазом» и полумесяцем. Кстати, экологичный и удобный в пользовании. Выполнять асаны будет комфортно в трикотажном комплекте Belle You, который деликатно «обнимает» тело и адаптируется к каждому движению.

1. Велосипедки Belle You, 2789 руб. 2. Топ Belle You, 2589 руб. 3. Носки Mankova, 990 руб. 4. Аромадиффузор «Лаб Фрагранс», 3990 руб. 5. Коврик для фитнеса и йоги Artmat, 5890 руб.
  1. Велосипедки Belle You, 2789 руб. 2. Топ Belle You, 2589 руб. 3. Носки Mankova, 990 руб. 4. Аромадиффузор «Лаб Фрагранс», 3990 руб. 5. Коврик для фитнеса и йоги Artmat, 5890 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Эстетика в каждой детали

1. Кресло Bunny (Роман Плайс / Manner & Matter), цена по запросу. 2. Белье Le Journal Intime (трусы 3800 руб, бра 6900 руб). 3. Ваза Modi, 499 руб. 4. Свеча Windsor's Soap, 890 руб. 5. Наволочка «Крестецкая строчка», цена по запросу.
  1. Кресло Bunny (Роман Плайс / Manner & Matter), цена по запросу. 2. Белье Le Journal Intime (трусы 3800 руб, бра 6900 руб). 3. Ваза Modi, 499 руб. 4. Свеча Windsor's Soap, 890 руб. 5. Наволочка «Крестецкая строчка», цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Когда хочется зажечь ароматические свечи, украсить интерьер любимыми цветами и танцевать под любимые песни…

Сдаем явки и пароли: у Le Journal Intime можно присмотреть приятный подарок для себя — комплект белья с секретом. Российский бренд использует технологии, которые применяются для создания компрессионного белья. Модели из сетчатого трикотажа едва ощутимы на теле и уж точно не заметны под одеждой. Спойлер: порадует и вас, и вторую половинку.

Фото: Unsplash / архивы пресс-служб

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