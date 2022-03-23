Создавайте уют: где купить стильную одежду и аксессуары для дома
Для отдыха
У российского бренда To Be Blossom мы нашли пижамный костюм цвета крем-брюле, который самые смелые смогут выгулять и в город в паре с мюли в стиле 2000-х. А для дефиле по дому — пушистые вьетнамки, создающие ощущение нежного облака под ногами.
PS: настроение — весеннее, поэтому самое время намекнуть бойфренду на авторскую корзинку с ранункулюсами и тюльпанами!
Фото: Архивы пресс-служб
С заботой о себе
Для тех, чье утро начинается не с кофе, а с йоги — коврик-талисман Artmat с защищающей от бед ладонью Хамса, «третьим глазом» и полумесяцем. Кстати, экологичный и удобный в пользовании. Выполнять асаны будет комфортно в трикотажном комплекте Belle You, который деликатно «обнимает» тело и адаптируется к каждому движению.
Фото: Архивы пресс-служб
Эстетика в каждой детали
Фото: Архивы пресс-служб
Когда хочется зажечь ароматические свечи, украсить интерьер любимыми цветами и танцевать под любимые песни…
Сдаем явки и пароли: у Le Journal Intime можно присмотреть приятный подарок для себя — комплект белья с секретом. Российский бренд использует технологии, которые применяются для создания компрессионного белья. Модели из сетчатого трикотажа едва ощутимы на теле и уж точно не заметны под одеждой. Спойлер: порадует и вас, и вторую половинку.
Фото: Unsplash / архивы пресс-служб