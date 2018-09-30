Гусарские сапоги, ковбойские ботинки и другая самая модная обувь нового сезона

Челси
Хорошо известные ботинки челси продолжают радовать нас дальше. Впрочем, с момента их резкой популяризации они несколько изменились, приобрели свежий и более неформальный дизайн, а также стали выпускаться в ярких цветовых решениях.
Обувь на плоском ходу незаменима — и, как известно, никакая пара на каблуке не сравнится по удобству с ботильонами челси. Комплектовать такие ботинки максимально просто. Они не являются сами по себе statement-вещью, а относятся к группе базовых вещей. Так что скинни, объемный свитер и пальто прямого кроя — лучшие друзья такой обуви!
Грубые ботинки
Также триумфальное возвращение в этом сезоне случилось у ботинок Timberland, а точнее — просто у грубых ботинок, которые принято ассоциировать с этой фирмой. «Тимбы» в свое время очень полюбились модницам. И ведь есть за что! «Тимбы» очень теплые и имеют достаточно нейтральный дизайн, что позволяет носить их с чем и куда угодно.
В этом сезоне грубые ботинки слегка изменились, стали более универсальными. Советуем вам присмотреться к моделям в ярких и сочных осенних цветах, например, в бордовых оттенках. Носить такую обувь лучше в свободное от дел время, например, на выходных, когда нет нужды собирать формальные строгие образы, где «тимбы» и их аналоги будут смотреться крайне неуместно. Спортивный аутфит из хлопковых или шерстяных брюк, теплого объемного верха и парки будет выглядеть органично и стильно, особенно на семейной прогулке поздней осенью.
Гусарские сапоги
А вот внезапным для мира моды этой осенью стал тренд на высокие гусарские сапоги на плоском ходу. За счет своего необычного дизайна и массивной металлической фурнитуры на голенище эта обувь поможет вам создать ультрамодные образы. Достаточно дополнить гусарские сапоги обычными базовыми вещами. Комплект из миди-юбки темного оттенка, блузы с пуловером и пальто — отличный повседневный стильный вариант.
Казаки
Для самых смелых и экстравагантных особ дизайнеры и бренды к этому сезону приготовили ботильоны-казаки. Почти такие же, как у ковбоев на Диком Западе, только все же поудобнее. Эту тенденцию пока активно подхватили только самые ярые модницы. Хотите быть в их числе? Можете интегрировать такую пару в свой осенний гардероб. Дополнить стильный ансамбль помогут черные скинни, темная водолазка и дутая куртка или утепленная косуха.
Объемные кроссовки
Самым неоднозначным обувным трендом вот уже третий сезон подряд остаются объемные и «уродливые» кроссовки. И чем не понятнее становится их дизайн, тем больше разрастается их популярность! Но несмотря на свой специфичный вид, такая обувь выглядит ультрамодной и крайне современной. Образ в стиле homeless, собранный с помощью шубы из искусственного меха, растянутого свитера и синих джинсов, будет лучше всего выглядеть именно с такими массивными кроссовками. Да и летящие макси-платья будут смотреться совсем по-новому, если вы наденете их с массивными сникерами и oversize-пиджаком.
Вариантов обуви предостаточно, на любой вкус, цвет и кошелек. Так что слушайте свое сердце и помните, что выбор обуви очень ответственен, ведь, как говорила Кэрри Брэдшоу: «Именно в ней мы проходим свой жизненный путь!»
Текст: Дмитрий Полухин
Фото: архивы пресс-служб