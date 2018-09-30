Гусарские сапоги, ковбойские ботинки и другая самая модная обувь нового сезона

Обувь на плоском ходу незаменима — и, как известно, никакая пара на каблуке не сравнится по удобству с ботильонами челси. Комплектовать такие ботинки максимально просто. Они не являются сами по себе statement-вещью, а относятся к группе базовых вещей. Так что скинни, объемный свитер и пальто прямого кроя — лучшие друзья такой обуви!

Грубые ботинки

Также триумфальное возвращение в этом сезоне случилось у ботинок Timberland, а точнее — просто у грубых ботинок, которые принято ассоциировать с этой фирмой. «Тимбы» в свое время очень полюбились модницам. И ведь есть за что! «Тимбы» очень теплые и имеют достаточно нейтральный дизайн, что позволяет носить их с чем и куда угодно.