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Как носить прозрачную блузку в холодный сезон: 3 стильных образа

Если вы из тех, кто даже поздней осенью и зимой не спешит отказываться от легких полупрозрачных блузок - эта подборка для вас!

Меха, меха!

Проще всего утеплиться, конечно же, с помощью шубы. Пусть даже и из искусственного меха. Блузку в данном случае мы выбрали классическую с запахом и глубоким декольте. Дабы эта область не казалась слишком голой, можно надеть под рубашку крупное колье или повязать платок.

1 - Шуба Mango, 7999 руб.; 2 - Колье YAKISCHIK, цена по запросу; 3 - Блузка Beatrice.b, цена по запросу; 4 - Юбка Zara, 3999 руб.; 5 - Ботильоны H&M, 4999 рубю; 6 - Сумка Bershka, 1799 руб.

Так как блузка все-же прозрачная, то белье под нее стоит выбирать двух видов: или гладкое нюдовое или же наоборот - кружевное и яркое, бралеты или топы-бюстье будут интересно выглядывать из-под ткани и выреза.

Если же нужно, чтобы из-под блузки совсем ничего не проглядывало, тогда остановите выбор на плотном боди телесного оттенка.

Вместо футболки

1 - Ботильоны Furla, 34 000 руб.; 2 - Джинсы P.JEAN, 22 415 руб.; 3 - Блузка UTERQUE, цена по запросу; 4 - Пальто Monki, 8500 руб.; 5 - Сумка MOHITO, цена по запросу

Замаскировать излишнюю прозрачность можно с помощью принтов, а также рюш и оборок. Выбирайте блузки с короткими рукавами, они могут заменить футболку, а выглядят более дорого и презентабельно. Кстати, складки шифона на блузке также создают дополнительную "прослойку", которая создает лишь иллюзию прозрачности. Носить такую красоту можно с базовыми джинсами, а для тепла надеть шерстяное пальто.

Многослойность

1 - Ботильоны Zara, 6999 руб.; 2 - Кардиган PINKO UNIQUENESS, 30 030 руб.; 3 - Рубашка DVF DIANE VON FURSTENBERG (Farfetch), цена по запросу; 4 - Кюлоты Reserved, цена по запросу; 5 - Сумка Pull&Bear, 2599 руб.

Этот вариант образа для тех, у кого прохладно в офисе. В пальто или шубе все-таки сидеть не получится, поэтому палочкой-выручалочкой может стать мягкий удлиненный кардиган. В таком образе можно отправиться и на свидание и на встречу с подругами, а если градус вечера вдруг поднимется - сложить кардиган в сумку и остаться в классной блузке.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб

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