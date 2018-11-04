Как носить прозрачную блузку в холодный сезон: 3 стильных образа

Так как блузка все-же прозрачная, то белье под нее стоит выбирать двух видов: или гладкое нюдовое или же наоборот - кружевное и яркое, бралеты или топы-бюстье будут интересно выглядывать из-под ткани и выреза.

Если же нужно, чтобы из-под блузки совсем ничего не проглядывало, тогда остановите выбор на плотном боди телесного оттенка.

Вместо футболки