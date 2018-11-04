Как носить прозрачную блузку в холодный сезон: 3 стильных образа

Меха, меха!
Проще всего утеплиться, конечно же, с помощью шубы. Пусть даже и из искусственного меха. Блузку в данном случае мы выбрали классическую с запахом и глубоким декольте. Дабы эта область не казалась слишком голой, можно надеть под рубашку крупное колье или повязать платок.
Так как блузка все-же прозрачная, то белье под нее стоит выбирать двух видов: или гладкое нюдовое или же наоборот - кружевное и яркое, бралеты или топы-бюстье будут интересно выглядывать из-под ткани и выреза.
Если же нужно, чтобы из-под блузки совсем ничего не проглядывало, тогда остановите выбор на плотном боди телесного оттенка.
Вместо футболки
Замаскировать излишнюю прозрачность можно с помощью принтов, а также рюш и оборок. Выбирайте блузки с короткими рукавами, они могут заменить футболку, а выглядят более дорого и презентабельно. Кстати, складки шифона на блузке также создают дополнительную "прослойку", которая создает лишь иллюзию прозрачности. Носить такую красоту можно с базовыми джинсами, а для тепла надеть шерстяное пальто.
Многослойность
Этот вариант образа для тех, у кого прохладно в офисе. В пальто или шубе все-таки сидеть не получится, поэтому палочкой-выручалочкой может стать мягкий удлиненный кардиган. В таком образе можно отправиться и на свидание и на встречу с подругами, а если градус вечера вдруг поднимется - сложить кардиган в сумку и остаться в классной блузке.
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб