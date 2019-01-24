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С брюками, водолазкой и не только: 4 стильных способа носить шифоновое платье этой зимой

Если вы уже успели соскучиться по летним платьям, то скорее доставайте их из шкафа. Даже в суровые зимние морозы им можно найти применение, если правильно комбинировать с теплыми вещами. Passion.ru рассказывает, как стильно вписать легкие платья в зимний гардероб и не замерзнуть.

С водолазкой

1.Платье Maje, 22 900 руб. 2. Шарф Max Mara, 26 040 руб. 3. Водолазка Zara, 1 999 руб. 4. Пальто A la Russe, 43 125 руб. 5. Сумка Furla, 35 000 руб. 6. Ботфорты Massimo Dutti, 17 990 руб.

Платье без рукавов с открытой спиной или глубоким декольте в холодное время года запросто утеплит водолазка. Выбирайте универсальные модели базовых цветов, которые будут плотно прилегать к телу и не создадут ненужных объемов. В качестве верхнего слоя для образа отлично подойдет удлиненное пальто или шуба, а также высокие сапоги. Такая комбинация не допустит «разрыва» между обувью и верхней одеждой, и ваши шансы замерзнуть значительно уменьшатся.

С брюками или джинсами

1.Платье MSGM, 36 700 руб. 2. Пальто Zara, 12 999 руб. 3. Сумка Michael Kors, 31 850 руб. 4. Брюки H&M, 1 499 руб. 5. Ботильоны Mango, 3 999 руб.

Сочетание противоположных друг другу вещей – брюк и платья – на первый взгляд может показаться абсурдным. Однако это уже давно является модным приемом, поэтому бояться такого эксперимента не стоит. При составлении образа с этим сочетанием обращайте внимание на фасоны и ткань. Брюки лучше всего выбирать не слишком свободного кроя, а платье – наоборот: так, вы сможете избежать неэстетичных рельефов. Также будьте осторожны с принтами: пусть платье будет пестрым, а брюки однотонными.

С вязаным свитером

1.Платье H&M, 1 999 руб. 2. Свитер Addicted, 17 600 руб. 3. Пуховик Bottega Veneta, цена по запросу 4. Сапоги Massimo Dutti, 17 990 руб. 5. Сумка Uterque, 17 590 руб.

Уютный и теплый образ с платьем поможет создать вязаный свитер свободного силуэта. Если вы хотите надеть его с однотонным платьем миди или макси длины, то выбирайте актуальные модели плотных свитеров, например, с геометрическим или леопардовым принтом. А хорошей парой пестрому платью в цветок станет однотонный свитер приглушенного оттенка.

Со свитшотом

1.Свитшот Zara, 2 799 руб. 2. Ботинки Mango, 7 999 руб. 3. Сумка H&M, 1 499 руб. 4. Платье H&M, 3 499 руб. 5. Пуховик Marni, 131 500 руб.

Поклонницам спортивного стиля и комфорта мы предлагаем попробовать комбинацию из платья и спортивного свитшота. Смешивание стилей – тренд, плотно закрепившийся как в дизайнерских коллекциях, так и среди самых стильных гостей модных показов. Спортивный свитшот будет удачно смотреться с платьем прямого кроя средней длины. Образ вы можете дополнить ботинками на плоской подошве, а сверху утеплиться пуховиком oversize.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архив пресс-служб

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