С брюками, водолазкой и не только: 4 стильных способа носить шифоновое платье этой зимой

Поклонницам спортивного стиля и комфорта мы предлагаем попробовать комбинацию из платья и спортивного свитшота. Смешивание стилей – тренд, плотно закрепившийся как в дизайнерских коллекциях, так и среди самых стильных гостей модных показов. Спортивный свитшот будет удачно смотреться с платьем прямого кроя средней длины. Образ вы можете дополнить ботинками на плоской подошве, а сверху утеплиться пуховиком oversize.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архив пресс-служб

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