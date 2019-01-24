С брюками, водолазкой и не только: 4 стильных способа носить шифоновое платье этой зимой

С водолазкой
Платье без рукавов с открытой спиной или глубоким декольте в холодное время года запросто утеплит водолазка. Выбирайте универсальные модели базовых цветов, которые будут плотно прилегать к телу и не создадут ненужных объемов. В качестве верхнего слоя для образа отлично подойдет удлиненное пальто или шуба, а также высокие сапоги. Такая комбинация не допустит «разрыва» между обувью и верхней одеждой, и ваши шансы замерзнуть значительно уменьшатся.
С брюками или джинсами
Сочетание противоположных друг другу вещей – брюк и платья – на первый взгляд может показаться абсурдным. Однако это уже давно является модным приемом, поэтому бояться такого эксперимента не стоит. При составлении образа с этим сочетанием обращайте внимание на фасоны и ткань. Брюки лучше всего выбирать не слишком свободного кроя, а платье – наоборот: так, вы сможете избежать неэстетичных рельефов. Также будьте осторожны с принтами: пусть платье будет пестрым, а брюки однотонными.
С вязаным свитером
Уютный и теплый образ с платьем поможет создать вязаный свитер свободного силуэта. Если вы хотите надеть его с однотонным платьем миди или макси длины, то выбирайте актуальные модели плотных свитеров, например, с геометрическим или леопардовым принтом. А хорошей парой пестрому платью в цветок станет однотонный свитер приглушенного оттенка.
Со свитшотом
Поклонницам спортивного стиля и комфорта мы предлагаем попробовать комбинацию из платья и спортивного свитшота. Смешивание стилей – тренд, плотно закрепившийся как в дизайнерских коллекциях, так и среди самых стильных гостей модных показов. Спортивный свитшот будет удачно смотреться с платьем прямого кроя средней длины. Образ вы можете дополнить ботинками на плоской подошве, а сверху утеплиться пуховиком oversize.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com, архив пресс-служб
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