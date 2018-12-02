Как носить и с чем сочетать блузку с платочным принтом, чтобы выглядеть стильно

Джинсы — универсальная вещь в гардеробе, которая подойдет практически к любому верху. Сочетать яркие вещи с денимом очень удобно: он уравновешивает образ и делает его менее эксцентричным. Если вы боитесь показаться слишком яркой, надев блузку с платочным принтом, то комбинируйте ее с джинсами. Хорошим дополнением к этому ансамблю станут ультрамодные казаки белого цвета.

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