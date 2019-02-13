Как носить вещи с рюшами и оборками этой весной, чтобы выглядеть стильно и романтично

Пришедшие из королевских гардеробов рюши и оборки, получили новую интерпретацию сначала в 20 веке (например, в образах актрис 50-60-х годов и образах Принцессы Дианы), а затем и в наше время. Эти виды отделки - заявление о безусловной женственности. Поэтому, если хотите добавить в свой образ черты благородства и аристократичности или почувствовать себя одной из «стэпфордских жен», дайте шанс воздушным вещам с рюшами.
Если полностью облачиться в оборки и рюши вы не готовы, то возьмите одну вещь из этой оперы, например, блузу или платье, и создайте контрастный образ. С блузой можно надеть джинсы и грубые ботинки, а с платьем будет стильно смотреться кожанка с декором в виде люверсов, заклепок или шипов. Подобные варианты стилизации предлагают модные дома Chloe и Zimmermann. А Philosophy di Lorenzo Serafini показали, как удачно сочетаются романтичные блузы с рюшами с кожаными брюками.
Рюши и оборки также могут стать вашим стильным партнером на любой вечеринке. Для более официального мероприятия можно выбрать платье миди или макси длины с оборками. Здесь вам даже не понадобятся дополнительные аксессуары, поскольку рюши и оборки и так достаточно добавляют деталей и акцентов в образ. Если ваша вечеринка проходит в неформальной обстановке и не требует особого дресс-кода, то предлагаем обыграть оборки по-другому. Например, бренд Moschino предлагает брюки с люрексом с оборками по низу штанин. Такие брюки можно надеть даже с «блузой-безе», так как между рюшами и на первой, и на второй вещи в образе будет некоторое расстояние, которое немного «разгрузит» ваш наряд.
Чтобы не выглядеть старомодно или не превратиться в куклу, облачившись в рюши и оборки, придерживайтесь простых правил. Во-первых, выбирайте вещи из качественных тканей, чтобы рюши и сама вещи в целом не теряли форму. Во-вторых, обращайте внимание на принт ткани: стоит избегать неудачных цветовых комбинаций (например, темно-синий и красный), а также в паре с рюшами злую шутку сыграют «деревенские цветочки» в принте. Чтобы не промахнуться наверняка, сочетайте романтичные блузы, юбки, платья, брюки с рюшами или оборками с лаконичными вещами без дополнительного декора.
Вдохновляйтесь образами с подиумов в нашей галерее и берите на заметку приемы стилистов!
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
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