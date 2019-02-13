Как носить вещи с рюшами и оборками этой весной, чтобы выглядеть стильно и романтично

Пришедшие из королевских гардеробов рюши и оборки, получили новую интерпретацию сначала в 20 веке (например, в образах актрис 50-60-х годов и образах Принцессы Дианы), а затем и в наше время. Эти виды отделки - заявление о безусловной женственности. Поэтому, если хотите добавить в свой образ черты благородства и аристократичности или почувствовать себя одной из «стэпфордских жен», дайте шанс воздушным вещам с рюшами.

Если полностью облачиться в оборки и рюши вы не готовы, то возьмите одну вещь из этой оперы, например, блузу или платье, и создайте контрастный образ. С блузой можно надеть джинсы и грубые ботинки, а с платьем будет стильно смотреться кожанка с декором в виде люверсов, заклепок или шипов. Подобные варианты стилизации предлагают модные дома Chloe и Zimmermann. А Philosophy di Lorenzo Serafini показали, как удачно сочетаются романтичные блузы с рюшами с кожаными брюками.