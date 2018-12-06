5 стильных и нескучных идей, как и с чем носить водолазку

Дегустация вина в сопровождении профессионального сомелье — мероприятие, требующее изысканности и элегантности в вашем образе. Для такого случая предлагаем выбрать бархатную водолазку не слишком яркого оттенка, брюки свободного кроя с завышенной талией и обувь на невысоком каблуке. А чтобы образ не показался вам слишком скучным, добавьте в него стильную нотку — сумку с отделкой под крокодила.

На новогодний корпоратив