Шик и блеск: 20 идеальных украшений для новогоднего вечера

Популярность набирают также асимметричные украшения. Присмотритесь к некомплектным серьгам разной длины и формы Herald Percy или браслетам, состоящим из двух несимметричных частей, которые предлагают нам Swarovski. А если вы планируете, например, уложить волосы на одну сторону, то можно остановить свой выбор на фигурной моносерьге от Chloe.

Больше стильных украшений для новогодней ночи вы найдете в галерее!

Текст: Анастасия Морозова

Фото: архивы пресс-служб