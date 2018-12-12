Шик и блеск: 20 идеальных украшений для новогоднего вечера

Многослойность
В этом сезоне тренд на многослойность получил распространение не только в одежде, но и в аксессуарах. В сегмент украшений переносится тот же принцип, что и при создании образа: носим сразу несколько подобных друг другу элементов. Например, к платью с глубоким вырезом можно собрать «колье» из нескольких цепочек разных цветов, фактур и длины, как у Stradivarius.
Также не бойтесь носить сразу несколько колец на одном пальце, как нам предлагают дизайнеры Dzhanelli Jewellery: во-первых, такой прием визуально их удлинит, а во-вторых, можно делать неограниченное количество комбинаций из колец.
Чем крупнее, тем лучше
Не стоит также бояться массивных украшений, которым дизайнеры отдали свое предпочтение в новом сезоне. Утрированно большие серьги Alessandra Rich, колье с крупными камнями, браслеты, сделанные словно из цельного куска камня, и кольца с непропорциональными кристаллами – каждое из таких украшений поможет расставить акценты в вашем праздничном образе там, где вам захочется.
Асимметрия
Популярность набирают также асимметричные украшения. Присмотритесь к некомплектным серьгам разной длины и формы Herald Percy или браслетам, состоящим из двух несимметричных частей, которые предлагают нам Swarovski. А если вы планируете, например, уложить волосы на одну сторону, то можно остановить свой выбор на фигурной моносерьге от Chloe.
Больше стильных украшений для новогодней ночи вы найдете в галерее!
Текст: Анастасия Морозова
Фото: архивы пресс-служб