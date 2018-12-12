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Шик и блеск: 20 идеальных украшений для новогоднего вечера

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Браслет Swarovski, 19 990 руб.

Фото: Пресс-служба
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Ювелирные украшения и бижутерия – один из самых простых способов сделать ваш образ ярче. Даже самое простое черное платье может заиграть по-новому, если дополнить его стильным ожерельем или серьгами. Так как самая волшебная ночь в году уже не за горами, Passion.ru подобрал для вас самые модные украшения этого сезона.

Многослойность

В этом сезоне тренд на многослойность получил распространение не только в одежде, но и в аксессуарах. В сегмент украшений переносится тот же принцип, что и при создании образа: носим сразу несколько подобных друг другу элементов. Например, к платью с глубоким вырезом можно собрать «колье» из нескольких цепочек разных цветов, фактур и длины, как у Stradivarius.

Кольцо Dzhanelli Jewellery, 16 900 руб.

Также не бойтесь носить сразу несколько колец на одном пальце, как нам предлагают дизайнеры Dzhanelli Jewellery: во-первых, такой прием визуально их удлинит, а во-вторых, можно делать неограниченное количество комбинаций из колец.

Чем крупнее, тем лучше

Серьги Alessandra Rich, 31 700 руб.

Не стоит также бояться массивных украшений, которым дизайнеры отдали свое предпочтение в новом сезоне. Утрированно большие серьги Alessandra Rich, колье с крупными камнями, браслеты, сделанные словно из цельного куска камня, и кольца с непропорциональными кристаллами – каждое из таких украшений поможет расставить акценты в вашем праздничном образе там, где вам захочется.

Асимметрия

Моносерьга Chloe, 21 150 руб.

Популярность набирают также асимметричные украшения. Присмотритесь к некомплектным серьгам разной длины и формы Herald Percy или браслетам, состоящим из двух несимметричных частей, которые предлагают нам Swarovski. А если вы планируете, например, уложить волосы на одну сторону, то можно остановить свой выбор на фигурной моносерьге от Chloe.

Больше стильных украшений для новогодней ночи вы найдете в галерее!

Текст: Анастасия Морозова

Фото: архивы пресс-служб

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