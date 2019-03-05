Для себя, подруги, сестры и коллеги: 15 стильных подарков на любой вкус и бюджет

Для рассудительных и серьезных дам мы тоже припасли подарки: стильные часы от Michael Kors, чтобы всегда быть миссис пунктуальностью, текстильные туфли в клетку, которые отлично впишутся в деловой дресс-код, романтичное боди с бантом, чтобы разнообразить рабочие будни и миниатюрная сумка нюдового оттенка, в которую, несмотря на размер, вместится все необходимое. Шелковый платок и неброские украшения настоящие бизнес-леди или горячо любимые коллеги тоже оценят, так что берите на заметку!

Больше идей для подарков на 8 Марта ищите в фотогалерее!

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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