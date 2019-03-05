Для себя, подруги, сестры и коллеги: 15 стильных подарков на любой вкус и бюджет

Уютные домашние вещи – всегда отличный и, что самое главное, универсальный подарок. Будьте уверены, подруга оценит роскошную пижаму из шелка кораллового цвета от бренда Boohoo. С таким красивым ночным комплектом априори прилагается крепкий сон и хорошее настроение. А побаловать себя можете кружевным корсетом Fangahra Corsets по примеру тех, что носили королевские особы. Аккуратные вензеля и вышитые лепестки роз в качестве украшения, уверены, сведут с ума не только вас, но и того, кто будет вами любоваться.
Весна – это не только время влюбляться, но и совершать немножко безрассудные поступки. Например, отправиться в спонтанное путешествие, захватив с собой ярко-желтый чемодан American Tourister, который одним своим цветом поднимает настроение. Если вы или ваша подруга летите туда, где жарко и светит солнце, понадобятся очки. Ультрамодная модель от Vogue в роговой оправе тоже станет отличным презентом, который пригодится не только весной, но и предстоящим летом.
Для рассудительных и серьезных дам мы тоже припасли подарки: стильные часы от Michael Kors, чтобы всегда быть миссис пунктуальностью, текстильные туфли в клетку, которые отлично впишутся в деловой дресс-код, романтичное боди с бантом, чтобы разнообразить рабочие будни и миниатюрная сумка нюдового оттенка, в которую, несмотря на размер, вместится все необходимое. Шелковый платок и неброские украшения настоящие бизнес-леди или горячо любимые коллеги тоже оценят, так что берите на заметку!
Больше идей для подарков на 8 Марта ищите в фотогалерее!
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб
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