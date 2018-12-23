От меховых наушников до вязаных шапок: 18 стильных головных уборов на зиму

Повязки и меховые наушники
Для тех, кто уверен, что шапки их не красят и никогда не найдется идеальная, есть вариант присмотреться к вязаным повязкам на голову или меховым наушникам. Такие варианты головных уборов не испортят вашу прическу и не сильно изменят овал лица. Можно выбрать простую вязаную повязку-полоску или же вариант поинтереснее – с узлом или нахлестом. Такие можно найти у Asos Design и H&M.
Вариантов меховых наушников тоже большое количество у разных брендов. Нужно только определиться с цветом и видом меха. Нежно-розовые наушники из искусственного меха можно найти у H&M, а из натурального – у бренда Kussenkovv.
Вязаные шапки
Заходя в магазин перед началом или во время холодного зимнего сезона, мы теряемся в том обилии вязаных шапок, которое предлагают бренды. В текущем сезоне наиболее актуальна крупная вязка и узор «косы». Шапки с таким видом вязки наиболее выигрышно смотрятся с объемной зимней верхней одеждой, поскольку не делают голову непропорционально маленькой. С помпоном или без, яркого цвета или базового, с отворотом и без него, с вышивкой или аппликациями – выбор за вами.
Интересный вариант предлагает бренд Inverni, создавший вязаную шапку в виде тюрбана. Шапка-тюрбан будет отлично смотреться шубами, а также с кашемировым или шерстяным пальто.
Меховые шапки
Фото: Пресс-служба
Меховая шапка – наверное, самый теплый вариант головного убора на зиму. Дизайнеры предлагают как стандартные шапки с помпоном из меха, так и шапки-ушанки. Найти такие модели можно у Yves Salomon, Kussenkovv, Pieces. Мех отлично сочетается с любой верхней одеждой, поэтому смело можете носить меховые шапки и с пальто, и с пуховиками, и с шубами.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
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