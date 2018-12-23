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От меховых наушников до вязаных шапок: 18 стильных головных уборов на зиму

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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A.T.T., 8 200 руб.

Фото: Пресс-служба
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Температура на улице все ниже и ниже, поэтому не стоит затягивать с выбором головного убора на зиму. Даже если вы думаете, что шапки вам не идут, это не значит, что вашей голове придется мерзнуть. Passion.ru подобрал для вас варианты зимних головных уборов на любой вкус и цвет.

Повязки и меховые наушники

Для тех, кто уверен, что шапки их не красят и никогда не найдется идеальная, есть вариант присмотреться к вязаным повязкам на голову или меховым наушникам. Такие варианты головных уборов не испортят вашу прическу и не сильно изменят овал лица. Можно выбрать простую вязаную повязку-полоску или же вариант поинтереснее – с узлом или нахлестом. Такие можно найти у Asos Design и H&M.

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Kussenkovv, 13 200 руб.

Фото: Пресс-служба
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Вариантов меховых наушников тоже большое количество у разных брендов. Нужно только определиться с цветом и видом меха. Нежно-розовые наушники из искусственного меха можно найти у H&M, а из натурального – у бренда Kussenkovv.

Вязаные шапки

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Inverni, 17 700 руб.

Фото: Пресс-служба
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Заходя в магазин перед началом или во время холодного зимнего сезона, мы теряемся в том обилии вязаных шапок, которое предлагают бренды. В текущем сезоне наиболее актуальна крупная вязка и узор «косы». Шапки с таким видом вязки наиболее выигрышно смотрятся с объемной зимней верхней одеждой, поскольку не делают голову непропорционально маленькой. С помпоном или без, яркого цвета или базового, с отворотом и без него, с вышивкой или аппликациями – выбор за вами.

Интересный вариант предлагает бренд Inverni, создавший вязаную шапку в виде тюрбана. Шапка-тюрбан будет отлично смотреться шубами, а также с кашемировым или шерстяным пальто.

Меховые шапки

Kussenkovv, 41 800 руб.

Фото: Пресс-служба

Меховая шапка – наверное, самый теплый вариант головного убора на зиму. Дизайнеры предлагают как стандартные шапки с помпоном из меха, так и шапки-ушанки. Найти такие модели можно у Yves Salomon, Kussenkovv, Pieces. Мех отлично сочетается с любой верхней одеждой, поэтому смело можете носить меховые шапки и с пальто, и с пуховиками, и с шубами.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

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