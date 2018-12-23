От меховых наушников до вязаных шапок: 18 стильных головных уборов на зиму

Заходя в магазин перед началом или во время холодного зимнего сезона, мы теряемся в том обилии вязаных шапок, которое предлагают бренды. В текущем сезоне наиболее актуальна крупная вязка и узор «косы». Шапки с таким видом вязки наиболее выигрышно смотрятся с объемной зимней верхней одеждой, поскольку не делают голову непропорционально маленькой. С помпоном или без, яркого цвета или базового, с отворотом и без него, с вышивкой или аппликациями – выбор за вами.

Интересный вариант предлагает бренд Inverni, создавший вязаную шапку в виде тюрбана. Шапка-тюрбан будет отлично смотреться шубами, а также с кашемировым или шерстяным пальто.

Меховые шапки