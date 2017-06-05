Июнь-июль — пора выпускных балов. Экзамены позади, счастливые школьники отправляются на поиски своих идеальных нарядов. Впрочем, кто сказал, что это менее нервное занятие? Passion.ru нашел несколько способов, которые помогут вам и вашей дочери подобрать идеальное платье, не потратив уйму нервных клеток и денег.

Установите лимит

Прежде чем отправляться за покупками, определите ваш бюджет на весь образ. Да-да, в сумму должны входить и макияж, и укладка будущей выпускницы. Если вы решите, что ваш лимит, например, 10 000 рублей, из которых ровно половина уйдет на подготовку, то за платьем отправляйтесь в масс-маркет. Кстати, именно там можно подобрать платье, которое ваша принцесса сможет носить все лето.

Изучите тренды

Перед покупкой платья продумайте, в каком же образе ваша дочь прослывет в школе самой яркой модницей. Никаких страз, красного и голубого цвета и, конечно, подвенечных нарядов. Пудровый, лавандовый, мятный, изумрудный, золотой или черный — вот они, идеальные модные цвета для выпускного. Рюши и воланы подойдут романтичным девушкам, мини длина — дерзким, а комбинезоны — самым стильным.

Составьте мудборд

Купите дочери пару-тройку модных журналов. Пусть она вырежет из них все те луки, что ей понравятся. Помогите ей составить целостный образ, подобрать к платью туфли, клатч, украшения. Вам вовсе не обязательно равняться на бренды. Главное, понять, какие фасоны приятны, какие цвета походят именно вашему ребенку. Определились? Берите раскладку с собой в магазин! И уже не отвлекайтесь на другие варианты.

Не ограничивайте время примерки

Выделите на поход по магазинам минимум выходные. С выпускным платьем, как и со свадебным, торопиться не стоит. В каждом образе ваша дочь должна провести минимум по 15 минут, чтобы понять, удобные ли туфли, не «жаркая» ли ткань и нравится ли ей ее отражение в зеркале. Чтобы примерка не вызывала стресса, делайте перерывы на вкусный бранч или мороженое. Превратите шопинг в отличное времяпрепровождение с вашим ребенком.

Давайте только честные советы

Если вы видите, что платье совсем не сидит, не молчите. Тонкие бретели и сатин совсем не подходят девочкам с формами, также им стоит избегать слишком пышных юбок, перьев и страз. Лаконичные платья-футляры, платья в стиле нью-лук и модные комбинезоны — отличная альтернатива наряду принцессы.

Фото: пресс-служба T-Skirt, Yoox.com, Asos.com, H&M