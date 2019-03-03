Платье с брюками и другие стилистические приемы, которые вам стоит перенять у модных брендов

Современная мода все больше ратует за комфорт: теперь «красиво» - это не про миниатюрный клатч со стразами, а про удобство с долей юмора. У Bally и Elisabetta Franchi мы подглядели умный ход: носить несколько сумок сразу. Одна, поменьше, - для самых важных вещей (скажем, для телефона, ключей и паспорта), вторая, побольше, - для папки с документами, косметички и запасных колгот. Красота!

Текст: Алена Евгеньева

Фото: vogue.com

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