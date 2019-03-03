Платье с брюками и другие стилистические приемы, которые вам стоит перенять у модных брендов

Платье + брюки
Смелый, но свежий трюк, который бренды продемонстрировали в лукбуках на будущие сезоны, - комбинация платьев и брюк. Последние могут быть как строгими офисными, так и более повседневными - скажем, из трикотажа или вельвета. Ширина брючин значения не имеет: если Jason Wu показывает вариант, напоминающий леггинсы, то бренды Partow и Pringle of Scotland вовсю экспериментирует с брюками-клеш. Носите платья со скрытыми застежками поверх брюк в качестве туник либо надевайте расстегнутый сарафан вместе с футболкой как удлиненный жилет или кардиган.
Колготки + обувь в тон
Кто сказал, что цветные колготки должны были остаться в детстве? Дизайнеры с этим не согласны и активно подталкивают нас к смелым экспериментам. Нежные варианты в серо-голубых тонах или нечто более приглушенное (подойдет темно-терракотовая версия) - носите такие колготки с обувью в тон, как показывают бренды Whit, Kiton и Emilio de la Morena. Сочетание черного и черного не предлагать: пусть комбинации будут самыми весенними!
Куртка + пальто
Пока мартовское солнце только разогревается, есть возможность испробовать еще одну дизайнерскую фишку. Вместо множества кофт и других слоев, в которых становится невыносимо жарко в офисе и других теплых помещениях, можно надевать несколько видов верхней одежды. Так, например, дефилировали модели на показе Helmut Lang и Max Mara. Первый бренд показал сочетание куртки из цветного денима и однотонного пальто на молнии, а второй продемонстрировал подобное сочетание с полушубком. Носить такую комбинацию можно не только в целях согреться, но и из-за эстетических соображений: смотрится она невероятно стильно и современно.
Парадная юбка + повседневный верх
Юбка в пайетках, которую мы томим в шкафу от одного праздника до другого, или любая другая яркая версия юбки - больше нет нужды искать им в пару такие же нарядные блузы и топы: теперь дизайнеры предлагают выгуливать некогда праздничный элемент гардероба в повседневной жизни. Надевать «парадные» юбки рекомендуется с максимально простыми вещами: полуспортивными свитшотами, повседневной рабочей рубашкой или незамысловатым трикотажным топом. В офис в таком образе, конечно, не заявиться, но вот попить кофе с подругами или сходить в кино - всегда пожалуйста.
Несколько сумок одновременно
Современная мода все больше ратует за комфорт: теперь «красиво» - это не про миниатюрный клатч со стразами, а про удобство с долей юмора. У Bally и Elisabetta Franchi мы подглядели умный ход: носить несколько сумок сразу. Одна, поменьше, - для самых важных вещей (скажем, для телефона, ключей и паспорта), вторая, побольше, - для папки с документами, косметички и запасных колгот. Красота!
Текст: Алена Евгеньева
Фото: vogue.com
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