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Парад женственности: Ходченкова и Грин блеснули красотой и бриллиантами на вечере Bvlgari в Кремле

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ходченкова

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Впервые в России открывается выставка римского ювелирного дома Bvlgari «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей». С 7 сентября музеи Московского Кремля распахнули свои двери для всех посетителей. А за день до этого бренд собрал амбассадоров и звезд на торжественный вечер по случаю открытия ретроспективы.

В музеях Московского Кремля собрались все любители ювелирных украшений. Шведская оскароносная актриса Алисия Викандер, красавицы Ева Грин и Светлана Ходченкова появились на мероприятии в черных вечерних платьях и примерили роскошные колье и серьги модного римского ювелирного дома и прогулялись по ночной Москве. Красная площадь, Успенская звонница и Дом Пашкова — гости торжественного вечера посетили сразу три исторические локации.

Среди звездных гостей вечера в Доме Пашкова были замечены амбассадор бренда, а также племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер, известный fashion-блогер Каро Даур, российский телеведущий Андрей Малахов, модель Елена Перминова и другие!

Выставка Bvlgari — не просто великолепная экспозиция роскошных украшений, она демонстрирует эволюцию стиля итальянского ювелирного дома, который менялся на протяжении более 130 лет. А вместе с ним трансформировались и вкусы женщин, для которых ювелирные изделия не дань моде, а способ самовыражения.

Посетители выставки будут не только впечатлены собранием исторических экспонатов, но также насладятся иммерсивными инсталляциями. А экскурсия по залам сопровождается приятными музыкальными мелодиями и культовым ароматом Bvlgari, который перенесет гостей в мир безграничной красоты.

Выставка Bvlgari «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей» будет проходить в Успенской звоннице и Патриаршем дворце. Полюбоваться ювелирными экспонатами можно до 13 января 2019 года.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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