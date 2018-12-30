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Откладывать нельзя, носить: 15 блестящих вещей, уместных и в повседневной жизни

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Комбинезон Alessandra Rich, 75 433 руб.

Фото: Пресс-служба
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Часто после праздника некоторые жалеют о том, что купили для вечеринки топ из люрекса или юбку, расшитую пайетками. Кажется, что эти вещи не наденешь в повседневной жизни и они так и будут пылиться в шкафу. Однако не спешите их откладывать! Passion.ru показывает, как можно включить блестящие вещи в свой ежедневный гардероб и не выглядеть при этом городской сумасшедшей.

Юбка

  1. Юбка Walk of Shame, 48 080 руб., 2. Водолазка Zara, 1 999 руб., 3. Ботфорты Massimo Dutti. 17 990 руб., 4. Сумка H&M, 1 699 руб.

На первый взгляд, юбка в пайетках кажется слишком экстравагантной вещью для повседневного ношения, так как в образе она обращает на себя больше всего внимания. Однако такой нарядный элемент гардероба можно уравновесить с помощью однотонной водолазки без лишних деталей. Что касается обуви, то мы рекомендуем присмотреться к вариантам из замши или матовой кожи. «Собрать» образ поможет однотонное пальто, а завершить - сумка базовых оттенков.

Свитшот

  1. Сумка Michael Michael Kors, 27 150 руб., 2. Ботильоны Balmain, 67 900 руб., 3. Свитшот Sacai, 58 499 руб., 4. Пальто Zara, 15 999 руб., 5. Брюки Zara, 2 599 руб.

Блестящий свитшот может сделать интересный акцент в повседневном кэжуал-образе. Носите его с черными брюками близкого к классическому кроя и однотонными ботильонами. В холодное время года образ завершит свободное пальто-халат насыщенного коричневого или бордового цветов.

Обувь

  1. Тренч ЛИ-ЛУ, 28 200 руб., 2. Сумка Coccinelle, 17 680 руб., 3. Платье Alena Akhmadullina, 79 900 руб., 4. Ботильоны Balenciaga, 66 500 руб.

Включить в свои ежедневные образы блестящую обувь еще проще: она находится далеко от лица и за счет этого не сделает ненужных акцентов на его несовершенствах. Мы предлагаем носить ботильоны из метализированной кожи с платьем-миди светлых оттенков. При выборе верхней одежды присмотритесь к вариантам пальто и тренчей цвета «хаки» или camel. Чтобы не перегружать образ, выбирайте аксессуары из матовых материалов без декоративной отделки.

Комбинезон

  1. Пиджак H&M, 1 999 руб., 2. Сумка Gucci, 72 900 руб., 3. Комбинезон Mugler, 81 786 руб., 4. Вдолазка See by Chloe, 21 200 руб., 5. Ботильоны Stuart Weitzman, 44 950 руб.

Не спешите убирать далеко в шкаф комбинезон с отделкой из камней или пайеток. Даже такой очевидно праздничный элемент гардероба можно носить не только на вечеринки. Комбинируйте его с базовой водолазкой и обувью на толстом невысоком каблуке. Накидывайте жакет oversize, берите небольшую сумку - и вперед, в город!

Текст: Анастасия Морозова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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