Откладывать нельзя, носить: 15 блестящих вещей, уместных и в повседневной жизни

Юбка
На первый взгляд, юбка в пайетках кажется слишком экстравагантной вещью для повседневного ношения, так как в образе она обращает на себя больше всего внимания. Однако такой нарядный элемент гардероба можно уравновесить с помощью однотонной водолазки без лишних деталей. Что касается обуви, то мы рекомендуем присмотреться к вариантам из замши или матовой кожи. «Собрать» образ поможет однотонное пальто, а завершить - сумка базовых оттенков.
Свитшот
Блестящий свитшот может сделать интересный акцент в повседневном кэжуал-образе. Носите его с черными брюками близкого к классическому кроя и однотонными ботильонами. В холодное время года образ завершит свободное пальто-халат насыщенного коричневого или бордового цветов.
Обувь
Включить в свои ежедневные образы блестящую обувь еще проще: она находится далеко от лица и за счет этого не сделает ненужных акцентов на его несовершенствах. Мы предлагаем носить ботильоны из метализированной кожи с платьем-миди светлых оттенков. При выборе верхней одежды присмотритесь к вариантам пальто и тренчей цвета «хаки» или camel. Чтобы не перегружать образ, выбирайте аксессуары из матовых материалов без декоративной отделки.
Комбинезон
Не спешите убирать далеко в шкаф комбинезон с отделкой из камней или пайеток. Даже такой очевидно праздничный элемент гардероба можно носить не только на вечеринки. Комбинируйте его с базовой водолазкой и обувью на толстом невысоком каблуке. Накидывайте жакет oversize, берите небольшую сумку - и вперед, в город!
Текст: Анастасия Морозова
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб
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