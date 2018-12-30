Откладывать нельзя, носить: 15 блестящих вещей, уместных и в повседневной жизни

Не спешите убирать далеко в шкаф комбинезон с отделкой из камней или пайеток. Даже такой очевидно праздничный элемент гардероба можно носить не только на вечеринки. Комбинируйте его с базовой водолазкой и обувью на толстом невысоком каблуке. Накидывайте жакет oversize, берите небольшую сумку - и вперед, в город!

Текст: Анастасия Морозова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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