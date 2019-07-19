От винтажных моделей до ультрамодных велосипедок: шорты, которые пригодятся вам в отпуске

Мода все больше переходит на сторону осознанного потребления, и тенденции последних сезонов — тому подтверждение. Теперь можно смело дать вторую жизнь старым джинсам, обрезав их чуть выше колен. И это — стопроцентное попадание в тренд.

Шорты cut-off (в переводе с английского — «обрезать») вы узнаете по высокой посадке, потертостям и необработанным низам. Они всегда сидят свободно, будто бы вы позаимствовали их у бойфренда. Для создания расслабленных образов в формате casual сочетайте кат-оффы с топами по фигуре и футболками oversize, миксуйте с разной обувью и аксессуарами. Такие шорты отлично рифмуются как с массивными кроссовками, так и с босоножками на шпильке.

Велосипедки

Эти эластичные шорты по фигуре вызвали настоящий фурор в этом сезоне. С трендом на здоровый образ жизни и тотальным увлечением тренировками детали спортивного стиля все чаще выходят за пределы фитнес-залов. И велосипедки прошли тот же путь, став фаворитами многих блогеров и звезд.

Носить спортивные шорты теперь можно с чем угодно и куда угодно — и на свидание, и на деловую встречу, и даже в офис. Главное — подобрать верх правильной длины. Блейзеры мужского типа, классические рубашки и футболки oversize — только до середины бедра!

Бермуды

Шорты-бермуды — изобретение британской армии, ставшее частью официальной униформы еще в XIX веке. Находиться в тропическом климате Бермудских островов в привычной форме было буквально таки-мучительно для служащих. Поэтому специально для них придумали укороченную версию армейских брюк.

Сегодня бермуды — полноправная часть женского гардероба, которая демонстрирует безупречную сочетаемость с разными деталями: от строгих классических блузок до принтованных кроп-топов. Эта модель шорт одинаково хорошо смотрится и с кедами, и с обувью на каблуке, и даже с остромодными казаками.