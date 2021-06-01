Брендовые ошейники и комбезы Prada: как звезды одевают своих питомцев

Собак у Пэрис Хилтон много, и все крохотные. Светская львица обожает чихуахуа и померанских шпицев, и это взаимно. Животным даже разрешен доступ к самому сокровенному — коллекции дизайнерских сумок звезды (в одном из интервью для Vogue Ким Кардашьян уличила подругу в том, что она крайне неаккуратно обращается с аксессуарами).

Жаловаться на жизнь собакам нет причин — у них даже есть свой особняк, размером с однокомнатную квартиру, и общий аккаунт в Instagram, где около 63 000 фолловеров.

Буби Билли