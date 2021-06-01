Брендовые ошейники и комбезы Prada: как звезды одевают своих питомцев
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Яна Рудковская: чихуахуа Фифа
В доме Яны Рудковской и Евгения Плющенко живет несколько собак, но главные герои ленты Instagram остаются неизменными — чихуахуа Фифа и шпиц Панчо. Фифа не недостаток дизайнерских аксессуаров вряд ли может пожаловаться, но hand-made-шапочка из апельсина — настоящий эксклюзив.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Руммер Уиллис: бигль
Румер Уиллис часто ловят в компании любимого пса породы бигль. Старшая дочь «крепкого орешка» Брюса Уиллиса демонстрирует отличный лайфхак, чтобы не оставлять питомца в машине во время шопинга: девушка приспособила для него сумку-слинг. К слову, подобрать ее можно в тему образу — будет стильно.
Фото: Eastnews
Джо и Джилл Байден: овчарки Чемп и Мейджор
Далеко не все питомцы знаменитостей благородных кровей. Так, например, у четы Байденов две большие немецкие овчарки Чемп и Мейджор, который несколько лет назад был взят из приюта. Если президент США и супругой адаптировались к жизни в Белом доме достаточно быстро, то их четвероногие друзья в этот период принесли немало хлопот. Мейджор не раз кусал сотрудников резиденции, включая садовника, который работал на лужайке.
Фото: GettyImages
Хозяева не стали любить питомцев меньше. Джилл даже заказала кастомизацию кожаной сумки-шоппера Valentino. Теперь на ней красуются изображения овчарок, которые «сидят» внутри крупной буквы J (по первой буке имени первой леди).
Пэрис Хилтон: чихуахуа и шпицы
Фото: Globallook
Собак у Пэрис Хилтон много, и все крохотные. Светская львица обожает чихуахуа и померанских шпицев, и это взаимно. Животным даже разрешен доступ к самому сокровенному — коллекции дизайнерских сумок звезды (в одном из интервью для Vogue Ким Кардашьян уличила подругу в том, что она крайне неаккуратно обращается с аксессуарами).
Жаловаться на жизнь собакам нет причин — у них даже есть свой особняк, размером с однокомнатную квартиру, и общий аккаунт в Instagram, где около 63 000 фолловеров.
Буби Билли
Фото: Instagram @boobie_billie
Буби Билли не нуждается в поддержке знаменитых хозяев, ведь он сам — звезда. Чихуахуа признали самой стильной собакой, а за его блогом в Instagram наблюдают более 280 000 человек. Буби носит большие бренды — Louis Vuitton, Prada, Fendi, Chanel, и ловко зарабатывает на корм, рекламируя косметику, мебель и даже продукты питания.
Фото: Instagram @emrata / @arianagrande / @kendalljenner / @priyankachopra / @ladygaga / @priyankachopra / @hoskelsa / @reesewitherspoon / @rudovanata / @glukozamusic / @tina_kandelaki / @lenatemnikovaofficial / @a030aa / @achekhova
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