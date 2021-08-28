От «школьных» мини до футляров: самые модные юбки осени

Большой тренд года — экстремальные разрезы, которые на этот раз взяли верх даже над офисным гардеробом. Дизайнеры фокусируются на классическом силуэте «карандаш», но беспощадно разрезают его для вау-эффекта. Примеры образов на вечеринки и на каждый день можно подсмотреть у Christian Siriano, Michael Kors и Nina Ricci, а затейливые игры в духе деконструктивизма — у Y/Project.