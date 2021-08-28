От «школьных» мини до футляров: самые модные юбки осени
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Большой тренд года — экстремальные разрезы, которые на этот раз взяли верх даже над офисным гардеробом. Дизайнеры фокусируются на классическом силуэте «карандаш», но беспощадно разрезают его для вау-эффекта. Примеры образов на вечеринки и на каждый день можно подсмотреть у Christian Siriano, Michael Kors и Nina Ricci, а затейливые игры в духе деконструктивизма — у Y/Project.
Фото: Vogue.com
Ставка на короткую длину все еще весомая и беспроигрышная. Вспоминаем детали школьной униформы и эстетику нулевых, которая пропагандирует ультрамини низкой посадки — как у Dion Lee.
Фото: Vogue.com
А Симон Порт Жакмюс позаботился о комфорте модниц в странах с суровым климатом (поклонницы бренда из светских кругов столицы могут ликовать). Дизайнер предложил свою вариацию на тему футляра, сделав его дутым и максимально теплым.
Больше образов — в фотогалерее.
Фото: Vogue.com
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