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От «школьных» мини до футляров: самые модные юбки осени

Погода в столице уже взяла курс на осень. Судя по тому, как стремительно тренчи и ботинки наполнили улицы города, на бабье лето остается только надеяться. Шопинг на грядущий сезон откладывать не стоит — к тому же, множество крутых вещей можно найти на сезонных распродажах. Сегодня под прицелом юбки — рассказываем, какие претендуют на статус самых модных!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Christian Siriano

Фото: Vogue.com

Большой тренд года — экстремальные разрезы, которые на этот раз взяли верх даже над офисным гардеробом. Дизайнеры фокусируются на классическом силуэте «карандаш», но беспощадно разрезают его для вау-эффекта. Примеры образов на вечеринки и на каждый день можно подсмотреть у Christian Siriano, Michael Kors и Nina Ricci, а затейливые игры в духе деконструктивизма — у Y/Project.

Dion Lee

Dion Lee

Фото: Vogue.com

Ставка на короткую длину все еще весомая и беспроигрышная. Вспоминаем детали школьной униформы и эстетику нулевых, которая пропагандирует ультрамини низкой посадки — как у Dion Lee.

Jacquemus

Jacquemus

Фото: Vogue.com

А Симон Порт Жакмюс позаботился о комфорте модниц в странах с суровым климатом (поклонницы бренда из светских кругов столицы могут ликовать). Дизайнер предложил свою вариацию на тему футляра, сделав его дутым и максимально теплым.

Больше образов — в фотогалерее.

Фото: Vogue.com

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