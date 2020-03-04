От непомерно высоких плеч до «доспехов» из кожи: главные модные тенденции с Недели моды в Париже

Одно из главных событий мира моды пронеслось над Парижем 24 февраля – 3 марта. Дизайнеры наконец-то раскрыли все карты, а мы подготовили самые козырные из них. От шекспировской романтики мы не отходим, но уверенно добавляем к ней «доспехи» из кожи, деконструктивные формы и моделируем самые невероятные силуэты при помощи непомерно высоких подплечников. Руководство по главным трендам с Недели моды в Париже составил Passion.ru.