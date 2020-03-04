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От непомерно высоких плеч до «доспехов» из кожи: главные модные тенденции с Недели моды в Париже

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Alexander McQueen

Фото: Vogue.com

Одно из главных событий мира моды пронеслось над Парижем 24 февраля – 3 марта. Дизайнеры наконец-то раскрыли все карты, а мы подготовили самые козырные из них. От шекспировской романтики мы не отходим, но уверенно добавляем к ней «доспехи» из кожи, деконструктивные формы и моделируем самые невероятные силуэты при помощи непомерно высоких подплечников. Руководство по главным трендам с Недели моды в Париже составил Passion.ru.

Деконструктивизм

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Maison Margiela

Фото: Vogue.com

Среди фаворитов сезона — асимметричные формы, гипертрофированный объем, многочисленные разрезы и вырезы, графичные контрасты. Классику деконструктивизма ищем в показах Maison Margiela с асимметричными жакетами, юбками и новым прочтением лаконичных двубортных пальто. Те же приемы использовали Off-White, Anrealage и Alexander McQueen — обязательно к запоминанию!

Безмерно высокие плечи

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Balenciaga

Фото: Vogue.com

Гипертрофированные плечи в новом сезоне готовы поспорить даже с тенденциями 80-х. Эпатажные платья, «драматичные» жакеты и пальто с четко очерченными силуэтами находим в коллекциях Isabel Marant, Rick Owens и Alexander McQueen. Однако главным претендентом на звание короля гигантомании становится Демна Гвасалия, который уже не первый раз представляет вариации на тему силуэтной классики от Balenciaga.

Образ воинствующей леди

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Balmain

Фото: Vogue.com

Образ романтической шекспировской героини дизайнеры предлагают сменить на воинствующую леди. И на этот раз речь идет не только о power dressing. В эффектные вечерние аутфиты успешно встраиваются платья с силуэтными лифами, напоминающими латные доспехи рыцарей. Правда, в современной интерпретации металл заменяет плотная кожа, к которой присоединяются струящиеся ткани.

Платье под брюки

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Koché

Фото: Vogue.com

Совмещаем несовместимое и притягиваем противоположности! В новом сезоне в их роли выступают платья всевозможных фасонов: от коктейльных мини до миди с асимметричными низами, которые демонстрируют безупречную совместимость как с прямыми брюками, так и с кожаными скинни. Идеи — в коллекциях Guy Laroche, Off-white и Ann Demeulemeester.

Пламенеющий красный

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Hermès

Фото: Vogue.com

Ключевые позиции в модной палитре сезона молниеносно и уверенно захватывает пламенно-красный цвет, романтично названный экспертами института Pantone Flame Scarlet. Ставки на него сделали многие: в коллекции Saint Laurent он приобретает плотную текстуру лакированной кожи, а модный дом Hermès взял его за основу остромодной авангардной истории. Идея броского акцента нашла отклик в коллекциях Valentino и Givenchy, где пламенно-алый оттенок, напоминающий плащ тореадора, встал во главу угла.

Микс разных принтов и пэчворк

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Givenchy

Фото: Vogue.com

Дизайнеры активно отображают фольк-мотивы, беря на вооружение геометрию, флористические и этнические принты, добавляют кубистские формы. Одним не обойтись: по примеру Chloé, Givenchy, Nina Ricci миксуем все и сразу. В одном образе оказываются несколько видов клетки, геометрические мотивы, мелкие цветочные принты и абстракция.

О самых ярких событиях в мире моды и последних тенденциях читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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