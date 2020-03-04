От непомерно высоких плеч до «доспехов» из кожи: главные модные тенденции с Недели моды в Париже
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Фото: Vogue.com
Деконструктивизм
Фото: Vogue.com
Среди фаворитов сезона — асимметричные формы, гипертрофированный объем, многочисленные разрезы и вырезы, графичные контрасты. Классику деконструктивизма ищем в показах Maison Margiela с асимметричными жакетами, юбками и новым прочтением лаконичных двубортных пальто. Те же приемы использовали Off-White, Anrealage и Alexander McQueen — обязательно к запоминанию!
Безмерно высокие плечи
Фото: Vogue.com
Гипертрофированные плечи в новом сезоне готовы поспорить даже с тенденциями 80-х. Эпатажные платья, «драматичные» жакеты и пальто с четко очерченными силуэтами находим в коллекциях Isabel Marant, Rick Owens и Alexander McQueen. Однако главным претендентом на звание короля гигантомании становится Демна Гвасалия, который уже не первый раз представляет вариации на тему силуэтной классики от Balenciaga.
Образ воинствующей леди
Фото: Vogue.com
Образ романтической шекспировской героини дизайнеры предлагают сменить на воинствующую леди. И на этот раз речь идет не только о power dressing. В эффектные вечерние аутфиты успешно встраиваются платья с силуэтными лифами, напоминающими латные доспехи рыцарей. Правда, в современной интерпретации металл заменяет плотная кожа, к которой присоединяются струящиеся ткани.
Платье под брюки
Фото: Vogue.com
Совмещаем несовместимое и притягиваем противоположности! В новом сезоне в их роли выступают платья всевозможных фасонов: от коктейльных мини до миди с асимметричными низами, которые демонстрируют безупречную совместимость как с прямыми брюками, так и с кожаными скинни. Идеи — в коллекциях Guy Laroche, Off-white и Ann Demeulemeester.
Пламенеющий красный
Фото: Vogue.com
Ключевые позиции в модной палитре сезона молниеносно и уверенно захватывает пламенно-красный цвет, романтично названный экспертами института Pantone Flame Scarlet. Ставки на него сделали многие: в коллекции Saint Laurent он приобретает плотную текстуру лакированной кожи, а модный дом Hermès взял его за основу остромодной авангардной истории. Идея броского акцента нашла отклик в коллекциях Valentino и Givenchy, где пламенно-алый оттенок, напоминающий плащ тореадора, встал во главу угла.
Микс разных принтов и пэчворк
Фото: Vogue.com
Дизайнеры активно отображают фольк-мотивы, беря на вооружение геометрию, флористические и этнические принты, добавляют кубистские формы. Одним не обойтись: по примеру Chloé, Givenchy, Nina Ricci миксуем все и сразу. В одном образе оказываются несколько видов клетки, геометрические мотивы, мелкие цветочные принты и абстракция.
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Фото: Vogue.com
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