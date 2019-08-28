От классических лоферов до модных казаков: 10 самых стильных пар обуви для теплой осени

Популярность эта модель приобрела в 50-е годы прошлого столетия, когда французская фирма Cosaques стала выпускать обувь, напоминающую настоящие ковбойские сапоги. Родина казаков – Северная Америка, где их носили ковбои-пастухи. Уже тогда обувь приобрела широкое голенище, массивный скошенный каблук и слегка заостренный вытянутый носок, который легко вставлялся в стремя.

Сегодня казаки – тренд, который нашел свое применение и в летних, и в осенних аутфитах. Неудивительно, ведь они демонстрируют стопроцентную совместимость с легкими шифоновыми платьями, с денимом и со строгими костюмами.

Оксфорды