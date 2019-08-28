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От классических лоферов до модных казаков: 10 самых стильных пар обуви для теплой осени

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Gucci

Фото: Vogue.com

Межсезонье – тот период, когда вопрос «что надеть» стоит наиболее остро. За окном достаточно тепло, но погода уже капризничает. Как быть? Подскажет наша новая подборка, в которую мы включили и вечную классику, и самые горячие новинки будущей осени.

Лоферы

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Salvatore Ferragamo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

В первой четверти ХХ века лоферы считались обувью британских моряков, которые разгуливали в них по портовым городам. Отсюда и название, которое в переводе означает «бездельники». В этом сезоне тенденции тяготеют к классике, поэтому однотонные кожаные лоферы базовых оттенков станут настоящим мастхэвом. К рассмотрению – лаконичный декор в виде металлической фурнитуры, пряжек и вставок с анималистичными мотивами.

Казаки

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S. Oliver, 5 790 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Популярность эта модель приобрела в 50-е годы прошлого столетия, когда французская фирма Cosaques стала выпускать обувь, напоминающую настоящие ковбойские сапоги. Родина казаков – Северная Америка, где их носили ковбои-пастухи. Уже тогда обувь приобрела широкое голенище, массивный скошенный каблук и слегка заостренный вытянутый носок, который легко вставлялся в стремя.

Сегодня казаки – тренд, который нашел свое применение и в летних, и в осенних аутфитах. Неудивительно, ведь они демонстрируют стопроцентную совместимость с легкими шифоновыми платьями, с денимом и со строгими костюмами.

Оксфорды

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GEOX, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Традиционный вариант оксфордов – гладкая кожа черного или коричневого цвета. От этого правила современная мода отошла давно, поэтому мы можем увидеть модели из замши, текстиля, с монограммами, металлической фурнитурой и в самых неожиданных цветовых сочетаниях. Изначально – деталь исключительно мужского гардероба, но в 20-е годы прошлого столетия перешла в женский. Следовать даже самому строгому офисному дресс-коду с оксфордами крайне просто и приятно – эта обувь отличается максимальным комфортом и универсальностью, хорошо сочетаясь с юбками, платьями и даже денимом.

Челси

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S. Oliver, 4 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ботинки-челси – еще одно английское изобретение, которое давно успело стать классикой. Представляют собой кожаную обувь высотой до лодыжки, с округлым носком и вставками из резины по бокам. Название получили в честь одного из знаменитых районов Лондона, а настоящую популярность приобрели в 60-е, когда стали фаворитами музыкантов The Beatles.

Создавая модные сочетания, следуем тем же правилам, что и с казаками летом: челси можно смело носить как с колготками, так и без них, причем как с легкими платьями, так и с любой верхней одеждой: от байкерских косух до элегантных тренчей.

Питон

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Tommy Hilfiger, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Рептилии повсюду: в будущем сезоне обувь активно приобретает «змеиный» окрас. Фаворитом может стать любая пара: от фактурных ботильонов под питона до комбинированных лоферов с небольшими принтованными вставками. Помните: змеиные принты не любят конкуренции, поэтому остальные детали образа должны быть максимально сдержаны как по цветам, так и по фактурам.

Металлик

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Santoni, 82 662 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Встречаем осенний сезон блеском драгметаллов – ботинки и ботильоны под серебро, желтое и розовое золото становятся главными покупками. Этот тренд также самодостаточен, и его не нужно перебивать сложными сочетаниями – пускай необычная деталь в вашем образе будет одна. Обувь в оттенке металлик – отличный способ разбавить даже самый скучный монохромный аутфит.

Массивные кроссовки

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S. Oliver, 5 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Несмотря на то, что бум на ugly sneakers (дословно – «уродливые кроссовки») затихает, дизайнеры продолжают включать их в свои коллекции. Виновницей торжества стала всеобщая любовь к спорт-шику и трендам девяностых, когда и появилась мода на грубую обувь.

Массивные кроссовки на высокой подошве станут лучше парой в переменчивую погоду. В них всегда комфортно, а число стильных образов на их основе – хоть отбавляй!

Белые ботильоны

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Elisabetta Franchi, 45 136 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Даже самые преданные любительницы добавить максимум черного цвета в свой гардероб в этом сезоне отдают предпочтение обуви из белой кожи. И не зря, ведь белый – цвет базовый, и такая обувь будет комплементарна абсолютно всем оттенкам. Главное – выбрать между монохромными моделями и вариантами с контрастным каблуком или носком.

Заостренный носок

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Salvatore Ferragamo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

В эпоху Средневековья в привилегированных кругах существовала традиция носить обувь с максимально острыми носками. Тенденция была такова: чем длиннее носки, тем выше социальный статус человека, который их носит. Сегодня же все иначе – чем длиннее носки, тем моднее туфли. Следуем ему, приобретая ботильоны на каблуке комфортной высоты, в которых будет удобно как в офисе, так и на вечерней прогулке.

Закрытые мюли

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Zara, 2 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мюли – обувь, которая отлично вписывается в межсезонье: полностью закрытый носок, но открытая пятка. Этой осенью они снова закрепляют за собой статус самых модных, поэтому, если вы все еще не обзавелись модной парой, советуем сделать это как можно быстрее. Обратите внимание на модели, напоминающие лоферы без задников, – они сыграют отличную партию в паре с любым платьем, брюками-кюлотами или джинсами-бойфрендами.

А какую пару выбрали бы вы?

Текст: Полина Гераскина

Фото: архивы пресс-служб

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