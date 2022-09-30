От хайтопов до дутиков: самая модная (и практичная) обувь для холодной погоды

Ищите вдохновение в эстетике горнолыжного отдыха (а на досуге пересмотрите «Дом Gucci»). Дутики снова с нами — и это настоящее спасение в сезон холодов! Выбирайте модели из водонепроницаемого текстиля и кожи, с натуральной шерстью внутри и утолщенной подошвой — такие напарники не подведут в городе и точно пригодятся в путешествии.

Альтернативный вариант — кеды-хайтопы из кожи с шерстяной подкладкой. Совместимы с образами в любой стилистике: от спортшика до casual.