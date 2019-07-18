Самые эффектные неоновые образы Дженнер, Бузовой, Елизаветы II и других знаменитостей: фото

Чем ярче, чем лучше – девиз сезона, список главных тенденций которого возглавил неон. Остромодные новинки звезды миксовали смело и без правил. Кто-то одевался в неон с головы до ног, кто-то добавлял акцентные детали.
Разбавить пасмурные летние дни поможет подборка самых ярких образов.
Ким Кардашьян
Ким была одной из первых, кто подхватил тренд на флуоресцентные цвета. В арсенале звезды оказались конфетно-розовые платья из латекса, облегающие комбинезоны и ядовито-оранжевые монолуки.
Кайли Дженнер
Кайли буквально поставила рекорд по числу фотографий в неоне и определенно запомнилась фолловерам миниатюрными бикини, шелковыми комбинациями и нескромными декольте.
Кендалл Дженнер
Модель удачно зарифмовала латексные брюки-скинни с ярким салатовым кроп-топом. На этом Дженнер не остановилась, дополнив образ неоновыми стрелками.
Хайди Клум
46-летняя модель все чаще появляется на публике в неоне и не стесняется показывать подтянутое тело. На одном из последних фото Клум позирует в оранжевом мини-платье в пайетках и босоножках в тон.
Вера Брежнева
Для прогулки по набережной Малибу певица выбрала расслабленный аутфит на основе неоновой футболки oversize со смайлом.
Ольга Бузова
Популярная певица поддержала неоновый бум объемным спортивным костюмом с оранжевыми деталями. К нему девушка подобрала массивные белые кроссовки и сумку с монограммами Fendi.
Наталья Давыдова
По количеству фотографий в неоне известный блогер может посоревноваться разве что с Кайли Дженнер. Этим летом аккаунт последовательницы ЗОЖ засветился яркими спортивными костюмами, кроп-топами и платьями.
Алена Водонаева
Экс-участница шоу «Дом-2» делится фото из солнечной Калифорнии. На ней – неоновый монолук на основе объемного свитшота, поверх которого надето платье-комбинация в тон.
Светлана Бондарчук
Светская львица не упустила возможности внести трендовую деталь в свой гардероб. Образ в формате casual Бондарчук дополнила кислотно-желтыми кроссовками.
Ксения Бородина
Для стопроцентного попадания в тренд телеведущая выбрала ультрафиолетовое боди по фигуре, уравновесив насыщенный цвет темно-серыми джинсами высокой посадки.
Анна Делло Руссо
Редактор Vogue не перестает удивлять подписчиков: в свои 57 лет Анна смело публикует фото в неоновых бикини и декольтированных платьях самых насыщенных оттенков.
Елена Темникова
Темникова умело сочетает сезонные тренды в повседневных аутфитах, и у певицы действительно есть чему поучиться. Например, носить объемные куртки, напоминающие спецодежду, и выглядеть максимально стильно.
Ольга Серябкина
Солистка группы «Серебро» не упустила возможность засветиться в неоне, опубликовав фото в оранжевом total look на основе кроп-топа с длинным рукавом и мини-юбки на высокой талии.
Кьяра Ферраньи
Мастер-класс на тему неона показала и модный блогер Кьяра Ферраньи, продемонстрировав ультракороткую юбку в комбинации с белым топом, высокими белыми кедами и классической сумкой Chanel.
Блейк Лайвли
Фото: Globallook
Прошлогодний выход актрисы в тотальном неоне запомнился надолго: звезда умело совместила строгий костюм на основе расклешенных брюк с плотным джемпером.
Елизавета II
Фото: GettyImages
В свои 93 года королева Англии может составить конкуренцию любой фэшиониста. Елизавета II появилась в неоновом total look из платья, классического пальто и экстравагантной шляпки в тон.
Вдохновляемся образами знаменитостей и применяем стильные приемы на практике!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook, GettyImages
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