logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Самые эффектные неоновые образы Дженнер, Бузовой, Елизаветы II и других знаменитостей: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

kimkardashian

Фото: Instagram
Мода на неон прощается, но селебрити не хотят её отпускать. Топ-тренд весенне-летнего сезона вызывал настоящий Instagram-бум, который поддержали не только известные блогеры, но и сама королева Англии.

Чем ярче, чем лучше – девиз сезона, список главных тенденций которого возглавил неон. Остромодные новинки звезды миксовали смело и без правил. Кто-то одевался в неон с головы до ног, кто-то добавлял акцентные детали.

Разбавить пасмурные летние дни поможет подборка самых ярких образов.

Ким Кардашьян

Фото: Instagram

Ким была одной из первых, кто подхватил тренд на флуоресцентные цвета. В арсенале звезды оказались конфетно-розовые платья из латекса, облегающие комбинезоны и ядовито-оранжевые монолуки.

Кайли Дженнер

Фото: Instagram

Кайли буквально поставила рекорд по числу фотографий в неоне и определенно запомнилась фолловерам миниатюрными бикини, шелковыми комбинациями и нескромными декольте.

Кендалл Дженнер

Фото: Instagram

Модель удачно зарифмовала латексные брюки-скинни с ярким салатовым кроп-топом. На этом Дженнер не остановилась, дополнив образ неоновыми стрелками.

Хайди Клум

Фото: Instagram

46-летняя модель все чаще появляется на публике в неоне и не стесняется показывать подтянутое тело. На одном из последних фото Клум позирует в оранжевом мини-платье в пайетках и босоножках в тон.

Вера Брежнева

Фото: Instagram

Для прогулки по набережной Малибу певица выбрала расслабленный аутфит на основе неоновой футболки oversize со смайлом.

Ольга Бузова

Фото: Instagram

Популярная певица поддержала неоновый бум объемным спортивным костюмом с оранжевыми деталями. К нему девушка подобрала массивные белые кроссовки и сумку с монограммами Fendi.

Наталья Давыдова

Фото: Instagram

По количеству фотографий в неоне известный блогер может посоревноваться разве что с Кайли Дженнер. Этим летом аккаунт последовательницы ЗОЖ засветился яркими спортивными костюмами, кроп-топами и платьями.

Алена Водонаева

Фото: Instagram

Экс-участница шоу «Дом-2» делится фото из солнечной Калифорнии. На ней – неоновый монолук на основе объемного свитшота, поверх которого надето платье-комбинация в тон.

Светлана Бондарчук

Видео: Instagram

Светская львица не упустила возможности внести трендовую деталь в свой гардероб. Образ в формате casual Бондарчук дополнила кислотно-желтыми кроссовками.

Ксения Бородина

Фото: Instagram

Для стопроцентного попадания в тренд телеведущая выбрала ультрафиолетовое боди по фигуре, уравновесив насыщенный цвет темно-серыми джинсами высокой посадки.

Анна Делло Руссо

Фото: Instagram

Редактор Vogue не перестает удивлять подписчиков: в свои 57 лет Анна смело публикует фото в неоновых бикини и декольтированных платьях самых насыщенных оттенков.

Елена Темникова

Фото: Instagram

Темникова умело сочетает сезонные тренды в повседневных аутфитах, и у певицы действительно есть чему поучиться. Например, носить объемные куртки, напоминающие спецодежду, и выглядеть максимально стильно.

Ольга Серябкина

Фото: Instagram

Солистка группы «Серебро» не упустила возможность засветиться в неоне, опубликовав фото в оранжевом total look на основе кроп-топа с длинным рукавом и мини-юбки на высокой талии.

Кьяра Ферраньи

Фото: Instagram

Мастер-класс на тему неона показала и модный блогер Кьяра Ферраньи, продемонстрировав ультракороткую юбку в комбинации с белым топом, высокими белыми кедами и классической сумкой Chanel.

Блейк Лайвли

Фото: Globallook

Прошлогодний выход актрисы в тотальном неоне запомнился надолго: звезда умело совместила строгий костюм на основе расклешенных брюк с плотным джемпером.

Елизавета II

Фото: GettyImages

В свои 93 года королева Англии может составить конкуренцию любой фэшиониста. Елизавета II появилась в неоновом total look из платья, классического пальто и экстравагантной шляпки в тон.

Вдохновляемся образами знаменитостей и применяем стильные приемы на практике!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, Globallook, GettyImages

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!