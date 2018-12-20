5 вариантов стильных образов с юбкой плиссе для любого случая

Для создания легкого романтичного образа выбирайте к плиссированной юбке воздушную белую блузу с объемным бантом. Чтобы мороз не испортил романтичное настроение, присмотритесь к меховому пальто пастельного оттенка с поясом, который подчеркнет талию, и кожаным ботильонам с острым носом. Завершит образ маленькая замшевая сумочка с фигурной пряжкой.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: архивы пресс-служб

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