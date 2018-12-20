5 вариантов стильных образов с юбкой плиссе для любого случая

Кэжуал
Минимализм, простой крой и отсутствие кричащих принтов – главные черты стиля кэжуал. Лаконичный образ без лишних деталей можно создать с помощью белого вязаного свитера и плиссированной юбки-миди цвета «мокко». Также выбирайте сумку без лишней фурнитуры и кожаные ботфорты на толстом низком каблуке. А шерстяное пальто-кокон завершит образ и не позволит вам замерзнуть.
Классика
В офис или на деловую встречу надевайте плиссированную юбку в дуэте с белой хлопковой приталенной рубашкой. Разбавить строгость офисного дресс-кода можно с помощью двубортного пальто из комбинации шерсти и хлопка с модным в этом сезоне принтом клеткой. Сумка глубокого изумрудного цвета добавит в образ цветовой акцент.
Спорт-шик
Бешеный ритм жизни не всегда позволяет носить высокие каблуки и создавать изящные образы. Поэтому смело можно обращаться к стилю спорт-шик, максимально ориентированному на комфорт. Комбинируйте плиссированную юбку с хлопковым свитшотом и хайтопами или обычными кроссовками. Шика можно добавить с помощью шубки из эко-меха и кожаной стеганой сумки на цепочке.
Гранж
Если вы готовы к смелым экспериментам, то попробуйте составить для себя образ в стиле гранж. В компанию к плиссированной юбке-миди наденьте черную водолазку из плотной ткани. Дух гранжа в ваш образ добавят грубые ботинки на тракторной подошве с ремнями и заклепками, сумка в клетку с серебряной фурнитурой и дубленка-авиатор.
Романтический
Для создания легкого романтичного образа выбирайте к плиссированной юбке воздушную белую блузу с объемным бантом. Чтобы мороз не испортил романтичное настроение, присмотритесь к меховому пальто пастельного оттенка с поясом, который подчеркнет талию, и кожаным ботильонам с острым носом. Завершит образ маленькая замшевая сумочка с фигурной пряжкой.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: архивы пресс-служб
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