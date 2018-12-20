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5 вариантов стильных образов с юбкой плиссе для любого случая

Составить несколько образов на все случаи жизни можно не только с пресловутыми базовыми вещами вроде черных брюк или белой футболки. Passion.ru собрал для вас пять модных look'ов в разных стилях с одной плиссированной юбкой, которую можно миксовать с вещами из совершенно разных опер.

Кэжуал

  1. Massimo Dutti, 17 990 руб. 2. H&M, 1 999 руб. 3. Zara, 3 999 руб. 4. Isabel Marant, 86 050 руб. 5. Kate Spade New York, 26 950 руб.

Минимализм, простой крой и отсутствие кричащих принтов – главные черты стиля кэжуал. Лаконичный образ без лишних деталей можно создать с помощью белого вязаного свитера и плиссированной юбки-миди цвета «мокко». Также выбирайте сумку без лишней фурнитуры и кожаные ботфорты на толстом низком каблуке. А шерстяное пальто-кокон завершит образ и не позволит вам замерзнуть.

Классика

  1. Gabriela Hearst, 192 500 руб. 2. Zara, 3 999 руб. 3. Mango, 1999 руб. 4. Pauls Boutique London, 9 690 руб. 5. Massimo Dutti, 8 990 руб.

В офис или на деловую встречу надевайте плиссированную юбку в дуэте с белой хлопковой приталенной рубашкой. Разбавить строгость офисного дресс-кода можно с помощью двубортного пальто из комбинации шерсти и хлопка с модным в этом сезоне принтом клеткой. Сумка глубокого изумрудного цвета добавит в образ цветовой акцент.

Спорт-шик

  1. Uterque, 10 990 руб. 2. Chloe, 33 625 руб. 3. H&M, 2 499 руб. 4. Zara, 3 999 руб. 5. Essentiel Antwerp, 31 800 руб.

Бешеный ритм жизни не всегда позволяет носить высокие каблуки и создавать изящные образы. Поэтому смело можно обращаться к стилю спорт-шик, максимально ориентированному на комфорт. Комбинируйте плиссированную юбку с хлопковым свитшотом и хайтопами или обычными кроссовками. Шика можно добавить с помощью шубки из эко-меха и кожаной стеганой сумки на цепочке.

Гранж

  1. Bershka, 4 999 руб. 2. Zara, 7 599 руб. 3. Zara, 3 999 руб. 4. Calvin Klein 205W39NYC, 21 350 руб. 5. Aldo, 3 590 руб.

Если вы готовы к смелым экспериментам, то попробуйте составить для себя образ в стиле гранж. В компанию к плиссированной юбке-миди наденьте черную водолазку из плотной ткани. Дух гранжа в ваш образ добавят грубые ботинки на тракторной подошве с ремнями и заклепками, сумка в клетку с серебряной фурнитурой и дубленка-авиатор.

Романтический

  1. Blancha, 188 716 руб. 2. Zara, 3 999 руб. 3. Zimmermann, 34 500 руб. 4. Gianvito Rossi, 69 150 руб. 5. H&M, 3 299 руб.

Для создания легкого романтичного образа выбирайте к плиссированной юбке воздушную белую блузу с объемным бантом. Чтобы мороз не испортил романтичное настроение, присмотритесь к меховому пальто пастельного оттенка с поясом, который подчеркнет талию, и кожаным ботильонам с острым носом. Завершит образ маленькая замшевая сумочка с фигурной пряжкой.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: архивы пресс-служб

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