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Как правильно сочетать пуховик и обувь на каблуке, чтобы выглядеть стильно

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Kenzo, FW 17/18

Фото: vogue.com
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Одна из самых сложных стилистических задач в холодное время года – одеться тепло и со вкусом. У многих дуэт «пуховик и каблуки» вызывает некоторый диссонанс, однако составить стильную пару из этих предметов гардероба вполне возможно. Passion.ru рассказывает и показывает, как объединить в один стильный образ пуховик и сапоги на каблуке.

Ботфорты на каблуке

1.Сумка Michael Michael Kors, 23 600 руб., 2. Ботфорты Massimo Dutti, 17 990 руб., 3. Джемпер Zara, 2 999 руб., 4. Леггинсы H&M, 1 499 руб., 5. Шапка Polo Ralph Lauren, 9 445 руб., 6. Пуховик Mango, 6 999 руб.

Удлиненный пуховик в темных цветах и черные кожаные ботфорты – самые часто встречающиеся элементы гардероба зимой. С одной стороны, они являются базовыми, и кажется, что нет ничего сложно в их комбинации. С другой – здесь кроется самая настоящая модная ловушка. Чтобы в нее не попасть, учитывайте несколько моментов. Во-первых, выбирайте пуховик и сапоги без лишней фурнитуры, так как чаще всего она перегружает образ, а если она еще и не очень качественная, то сильно его «удешевит». Во-вторых, обращайте внимание на фасон пуховика. Уже несколько лет подряд дизайнеры рекомендуют отказаться от приталенных моделей и присмотреться к вариантам прямого кроя и oversize. В-третьих, выбирая сапоги, оставите выбор на ботфортах выше колена или ботильонах до щиколотки. Сапоги до середины икры «режут» силуэт и укорачивают ноги, особенно если вы планируете носить их с джинсами или брюками.

Шпильки

1.Пуховик Ienki Ienki, 127 500 руб., 2. Платье H&M, 5 999 руб., 3. Сумка Uterque, 12 990 руб., 4. Ботфорты Boss, 43 400 руб.

Тем, кто чаще всего предпочитает носить платья и юбки, мы советуем обратить внимание на высокие ботфорты-чулки на шпильке, которые актуальны уже не один сезон. Пуховик к такой обуви нужно выбирать внимательно, так как подойдет не каждый. Девушкам с высоким ростом можно не бояться слишком объемных и длинных моделей и поиграть на контрастности массивного верха и сдержанного низа. Если вы небольшого роста, то к ботфортам-чулкам выбирайте укороченные пуховики или не ниже колена. Также с замшевыми ботфортами отлично смотрятся пуховики из метализированной ткани. Такая комбинация – пример модного сочетания женственности и спортивного стиля.

Короткие ботильоны

1.Блуза Sandro, 27 900 руб., 2. Сумка Zara, 3 999 руб., 3. Шапка Zara, 999 руб., 4. Пуховик Akhmadullina Dreams, 21 999 руб., 5. Джинсы H&M, 1 999 руб., 6. Ботильоны Baldan, 43 950 руб.

Для создания более кэжуального стиля подойдут ботильоны высотой до щиколотки на толстом низком каблуке. Такой вариант отлично смотрится с джинсами и пуховиками любой длины и фасона и подходит тем, кто отдает предпочтение пешим маршрутам в повседневной жизни. Если вы хотите визуально удлинить ноги, то подбирайте к обуви колготки или брюки в тон. Такой прием сработает как в случае с длинными пуховиками ниже колена, так и с короткими.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com

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