Как правильно сочетать пуховик и обувь на каблуке, чтобы выглядеть стильно

Ботфорты на каблуке
Удлиненный пуховик в темных цветах и черные кожаные ботфорты – самые часто встречающиеся элементы гардероба зимой. С одной стороны, они являются базовыми, и кажется, что нет ничего сложно в их комбинации. С другой – здесь кроется самая настоящая модная ловушка. Чтобы в нее не попасть, учитывайте несколько моментов. Во-первых, выбирайте пуховик и сапоги без лишней фурнитуры, так как чаще всего она перегружает образ, а если она еще и не очень качественная, то сильно его «удешевит». Во-вторых, обращайте внимание на фасон пуховика. Уже несколько лет подряд дизайнеры рекомендуют отказаться от приталенных моделей и присмотреться к вариантам прямого кроя и oversize. В-третьих, выбирая сапоги, оставите выбор на ботфортах выше колена или ботильонах до щиколотки. Сапоги до середины икры «режут» силуэт и укорачивают ноги, особенно если вы планируете носить их с джинсами или брюками.
Шпильки
Тем, кто чаще всего предпочитает носить платья и юбки, мы советуем обратить внимание на высокие ботфорты-чулки на шпильке, которые актуальны уже не один сезон. Пуховик к такой обуви нужно выбирать внимательно, так как подойдет не каждый. Девушкам с высоким ростом можно не бояться слишком объемных и длинных моделей и поиграть на контрастности массивного верха и сдержанного низа. Если вы небольшого роста, то к ботфортам-чулкам выбирайте укороченные пуховики или не ниже колена. Также с замшевыми ботфортами отлично смотрятся пуховики из метализированной ткани. Такая комбинация – пример модного сочетания женственности и спортивного стиля.
Короткие ботильоны
Для создания более кэжуального стиля подойдут ботильоны высотой до щиколотки на толстом низком каблуке. Такой вариант отлично смотрится с джинсами и пуховиками любой длины и фасона и подходит тем, кто отдает предпочтение пешим маршрутам в повседневной жизни. Если вы хотите визуально удлинить ноги, то подбирайте к обуви колготки или брюки в тон. Такой прием сработает как в случае с длинными пуховиками ниже колена, так и с короткими.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com
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