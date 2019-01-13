Как правильно сочетать пуховик и обувь на каблуке, чтобы выглядеть стильно

Для создания более кэжуального стиля подойдут ботильоны высотой до щиколотки на толстом низком каблуке. Такой вариант отлично смотрится с джинсами и пуховиками любой длины и фасона и подходит тем, кто отдает предпочтение пешим маршрутам в повседневной жизни. Если вы хотите визуально удлинить ноги, то подбирайте к обуви колготки или брюки в тон. Такой прием сработает как в случае с длинными пуховиками ниже колена, так и с короткими.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com

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