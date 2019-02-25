Долой скучный дресс-код: 8 ярких брючных костюмов, которые будут актуальны в новом сезоне

Если вам трудно решиться на пёстрые принты и есть сомнения в том, как и с чем их сочетать, то выходом из ситуации станут монотонные образы. Скучными они не получатся, поскольку дизайнеры предлагают богатую палитру актуальных цветов. Канареечно-жёлтый, насыщенный малиновый, глубокий изумрудный и другие цвета сделают всю работу за вас. Брючный костюм свободного кроя из струящего шёлка может стать образом номер один в вашем гардеробе на будущий весенне-летний сезон.
При создании подиумных образов с такими костюмами дизайнеры ратовали за то, чтобы носить их с топами, аксессуарами и обувью в тон. Однако здесь нужно учитывать важный момент: все должно быть в одном оттенке цвета (чего иногда достаточно сложно добиться). Поэтому чтобы точно не промахнуться, мы советуем подбирать обувь и аксессуары контрастных цветов. А чтобы не быть похожей на радугу, пользуйтесь правилом трех цветов. К примеру, у вас костюм алого цвета. К нему можно подобрать обувь и сумку черного цвета и оранжевый топ.
Также в теплую пору можно надевать жакет от костюма на голое тело. Это будет выглядеть стильно, привлекательно и ничуть не вычурно.
Однотонные брючные костюмы отлично дополняются разнообразными украшениями: массивными серьгами, ожерельями, браслетами, брошами. Можно взять пример декорирования лацканов жакета брошами с подиумного образа Gucci.
При выборе однотонного костюма обращайте внимание не только на фасон, но и на подтон его цвета. Определитесь, какие оттенки вам идут больше всего: теплые или холодные. Неправильно подобранный цвет может сыграть злую шутку с вашим цветом кожи и сделать из вас мандарин.
Листайте нашу галерею с образами из коллекций ведущих Домов моды и берите их на заметку!
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
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