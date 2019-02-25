Долой скучный дресс-код: 8 ярких брючных костюмов, которые будут актуальны в новом сезоне

Если вам трудно решиться на пёстрые принты и есть сомнения в том, как и с чем их сочетать, то выходом из ситуации станут монотонные образы. Скучными они не получатся, поскольку дизайнеры предлагают богатую палитру актуальных цветов. Канареечно-жёлтый, насыщенный малиновый, глубокий изумрудный и другие цвета сделают всю работу за вас. Брючный костюм свободного кроя из струящего шёлка может стать образом номер один в вашем гардеробе на будущий весенне-летний сезон.

При создании подиумных образов с такими костюмами дизайнеры ратовали за то, чтобы носить их с топами, аксессуарами и обувью в тон. Однако здесь нужно учитывать важный момент: все должно быть в одном оттенке цвета (чего иногда достаточно сложно добиться). Поэтому чтобы точно не промахнуться, мы советуем подбирать обувь и аксессуары контрастных цветов. А чтобы не быть похожей на радугу, пользуйтесь правилом трех цветов. К примеру, у вас костюм алого цвета. К нему можно подобрать обувь и сумку черного цвета и оранжевый топ.