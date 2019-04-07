Гиперобъемные плечи и рукава: 28 стильных вещей, которые будут актуальны в новом сезоне

То же касается и платьев. Здесь выбор настолько богат, что можно выбрать и строгие варианты, и более расслабленные. Хлопковым сарафанам, которые непременно пригодятся вам летом, рукава-фонарики придают чуточку кокетства, а сдержанным платьям - интересную изюминку. В общем, и в том, и в другом случае баланс выдержан. Так что с весенне-летним трендом можете не расставаться ни на работе, ни на вечерней прогулке.