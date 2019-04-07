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Гиперобъемные плечи и рукава: 28 стильных вещей, которые будут актуальны в новом сезоне

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Серый слайд, который
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Adeam Fall 2019

Фото: Vogue.com
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Вечный круговорот моды вернул нас на стык тысячелетий. Все подиумные новинки говорят об одном: 80-е снова в тренде. Жакеты с гиперобъемными плечами, рукава-фонарики и платья с наплечниками - обновляем весенний гардероб, следуя лучшим традициям того времени.

Реинкарнируем моду 80-х и впускаем объемные плечи в офисный гардероб – там они будут чувствовать себя более чем комфортно. Образ сильной и независимой невозможно себе представить без идеального костюма двойки с «мужским» жакетом, массивные плечи которого станут одновременно и модным заявлением, и залогом успешного делового look'а. По советам мировых дизайнеров выбираем свободные силуэты и идем покорять коллег ультрамодными аутфитами.

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Жакет Erdem, цена по запросу

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Пусть не только жакеты, но и базовые рубашки обзаведутся трендовым объемом в области плеч. Такая модель даже с простыми джинсами будет выглядеть очень стильно. Чтобы не нарушить пропорции тела, подчеркните талию с помощью широкого ремня – это тоже один из главных трендов сезона.

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Рубашка Uterque, 9290 руб.

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Если не хочется делать акцент на плечи, выбирайте блузы и рубашки с романтичными рукавами-фонариками. Такие модели подойдут представительницам всех типов фигуры. Кроме однотонных офисных вариантов, присмотритесь к моделям с принтами: флористичные мотивы и нежные оттенки добавят вашему образу женственности и немножко легкомыслия – то, что нужно для весенне-летнего сезона.

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Платье David Koma, цена по запросу

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То же касается и платьев. Здесь выбор настолько богат, что можно выбрать и строгие варианты, и более расслабленные. Хлопковым сарафанам, которые непременно пригодятся вам летом, рукава-фонарики придают чуточку кокетства, а сдержанным платьям - интересную изюминку. В общем, и в том, и в другом случае баланс выдержан. Так что с весенне-летним трендом можете не расставаться ни на работе, ни на вечерней прогулке.

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Плащ Belka, 18 950 руб.

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Что касается верхней одежды, то акцентные плечи добрались и до нее. Если базовые плащи вам надоели, то выбирайте модели с объемными рукавами. Такие даже отдельно от образа выглядят максимально стильно – в общем, это самый простой способ сделать любой аутфит трендовым.

Листайте фотогалерею и вдохновляйтесь стильными образами с подиума!

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com

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