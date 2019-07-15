От массивных ободков до элегантных заколок: топ афктуальных аксессуаров для волос

Текстильные повязки для волос – цитирование икон стиля шестидесятых. Берем пример с Брижит Бардо, сочетая широкие повязки с крупными серьгами до плеч и очками в массивных пластиковых оправах.

Цвет аксессуара может напрямую перекликаться с деталями аутфита или стать самостоятельным акцентом. Разбавляйте классические casual-образы с джинсами и белой футболкой повязками изумрудного или охристого цветов, миксуйте аксессуар красного цвета с платьями в черно-белый горошек.

Резинки с платком