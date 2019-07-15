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От массивных ободков до элегантных заколок: топ афктуальных аксессуаров для волос

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Prada, Spring 2019, Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com
Тренды нулевых снова задают курс современной моде, и в этом сезоне мы дополняем свой набор аксессуаров бархатными ободками и жемчужными заколками, принтованными повязками и десятками невидимок. Аксессуары для волос – всегда верное решение, особенно тогда, когда нет времени продумывать сложный образ.

Объемные ободки

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Prada, 14 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Собирать актуальный набор аксессуаров начинаем с массивных ободков из бархата, атласа и даже кожи. Тренд, который мы благополучно оставили в начале 2000-х, возвращается, чему мы, безусловно, рады. Ведь теперь можно освободить овал лица от непослушных локонов и при этом быть в центре модных тенденций.

Жемчужные заколки

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Набор заколок H&M, 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Заколки с забавным названием «клик-клак» мы помним из детства. С их помощью мы сооружали прически для выступлений в школе и собирали торчащие пряди перед уроками. Романтичный образ с вау-эффектом обеспечит пара крупных заколок, усыпанных жемчужными бусинами или кристаллами.

Заколки-пряжки

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Gloria Jeans, 99 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Лаконичные аксессуары способны сделать даже самый обычный хвост произведением искусства. И это отличная идея для офиса: оставайтесь в рамках дресс-кода, но добавляйте в образ акцентные детали.

Повязки

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Bershka, 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Текстильные повязки для волос – цитирование икон стиля шестидесятых. Берем пример с Брижит Бардо, сочетая широкие повязки с крупными серьгами до плеч и очками в массивных пластиковых оправах.

Цвет аксессуара может напрямую перекликаться с деталями аутфита или стать самостоятельным акцентом. Разбавляйте классические casual-образы с джинсами и белой футболкой повязками изумрудного или охристого цветов, миксуйте аксессуар красного цвета с платьями в черно-белый горошек.

Резинки с платком

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Zarina, 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Высокий хвост – настоящая палочка-выручалочка на все случаи жизни: от повседневных аутфитов до коктейльных выходов и незапланированных свиданий без времени на раздумья и сборы. Чтобы прическа выглядело стильно, добавляем пару капель мусса для укладки и яркую резинку с платком.

Банты

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Stradivarius, 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще одно приятное воспоминание из детства – банты. В выборе сохраняем тот же принцип: чем больше, тем лучше. Вариации на тему неона и леденцовых оттенков не только помогут освежить образ, но и обеспечат стопроцентное попадание в тренд.

Крабики

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Zarina, 199 руб

Фото: Архивы пресс-служб

Аксессуар, который мы чаще всего используем в ванной, нанося на лицо бьюти средства, с легкой руки дизайнеров опять оказался в тренде. Крупные крабики успели закрепить статус самых модных, и мы смело используем практичный аксессуар в повседневных и деловых образах.

Сезон охоты на суперстильные аксессуары для волос можно смело считать открытым. А какой модный трофей выберете вы?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Архивы пресс-служб

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