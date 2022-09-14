Купите это немедленно: 10 главных трендов осень-зима 22/23

Легче всего этот тренд будет интегрировать в виде отдельных ярких деталей: юбка или сумка, что сделает осенний образ и моднее, и интереснее. Но особенно здорово тренд смотрится на обуви или в тотал-луке. Вдохновение ищем у Jil Sander, у Versace, Bottega Veneta, Valentino. Отдельного внимания заслуживает цвет фуксии. Этот оттенок розового, покоривший нас летом, остается на осень. Главным законодателем моды на него стал Valentino. На показе модного дома даже стены и пол были розовыми. Подхватили идею и Versace, представив пальто простого кроя в оттенке «фуксия». У Michael Kors мы видим очень много розовой вязки и верхней одежды. Цвет можно носить и как тотал-лук, и добавить к образу одну какую-то яркую вещь.

Тренд 5. Прозрачность

Тотал-лук из просвечивающихся тканей или отдельные прозрачные элементы — в этом сезоне дизайнеры дают нам полную свободу фантазии и самооголения. Вещи, к слову, тоже можно выбирать любые, главное — актуальная фактура.

Тренд 6. Корсеты и бюстье

Этот тренд — громкий и парадоксальный отголосок пандемии, во время которой весь мир перешел на спортивный стиль. За пару лет комфорт и унисекс надоел. Дизайнеры Alexander McQueen, Gucci, Balenciaga возвращают нас к более сексуальным и элегантным силуэтам. А вот Balmain решил сделать переход более мягким и показал корсеты со спортивными элементами, оставив рукава свитшота. У Dior корсет уживается даже с тренчем.

Тренд 7. Летняя майка, или white tank

Удивительно сильный тренд, которому даже осень не помеха. Майки в осенних коллекциях показали самые крупные модные дома, например, Prada, Bottega Veneta, Chloé, Loewe. Если Bottega Veneta продемонстрировало их с простыми джинсами, то у Prada мы видим белую майку с элегантной юбкой.

Тренд 8. Бомбер