С юбкой, платьем, джинсами и не только: как носить и с чем сочетать кардиганы в этом сезоне

С юбкой или платьем
Создать романтичный образ с кардиганом легко, если добавить к нему женственное платье или юбку с легкомысленным принтом – это могут быть флористичные мотивы или, к примеру, горох. Если вы выбрали кардиган объемной вязки и, возможно, даже на размер больше, носите его в расстегнутом виде в качестве верхней одежды. Кардиганы же из тонкого трикотажа, наоборот, лучше застегнуть и надеть на голое тело – такая ретро-комбинация в этом сезоне очень актуальна.
С джинсами
Кардиган легче всего вписать в casual-образы. Это идеальный элемент для расслабленных и комфортных аутфитов. Классическая формула – джинсы плюс кардиган – кому-то может показаться скучной. Однако с использованием специальных стилистических трюков такая комбинация может выглядеть очень стильно.
Опять же советуем носить кардиган на голое тело или на майку с глубоким декольте, только чтобы ее не было видно. Выбирайте джинсы с высокой посадкой и заправляйте кардиган внутрь. В особо прохладные дни можете накинуть сверху пиджак – это добавит актуальности вашему образу и сделает его более функциональным.
С футболкой или блузой
Все реже кардиганы носят поверх футболок или блуз. Но если вы от такого удобного сочетания отказываться не намерены, то достаточно следовать нескольким правилам, чтобы выглядеть стильно.
Во-первых, выбирайте более объемные модели со спущенной линией плеча. Кардиганы из тонкого трикотажа в паре с футболкой будут выглядеть очень старомодно. Во-вторых, не забывайте о правилах контраста: если вы выбрали яркую блузу с принтом, то соответственно кардиган должен быть сдержанным и однотонным. Присмотритесь к моделям в нюдовой цветовой палитре – с такими можно составить бесчисленное множество стильных комбинаций.
В фотогалерее мы собрали для вас самые актуальные модели кардиганов!
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб, Instagram
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