С юбкой, платьем, джинсами и не только: как носить и с чем сочетать кардиганы в этом сезоне

Кардиган легче всего вписать в casual-образы. Это идеальный элемент для расслабленных и комфортных аутфитов. Классическая формула – джинсы плюс кардиган – кому-то может показаться скучной. Однако с использованием специальных стилистических трюков такая комбинация может выглядеть очень стильно.

Опять же советуем носить кардиган на голое тело или на майку с глубоким декольте, только чтобы ее не было видно. Выбирайте джинсы с высокой посадкой и заправляйте кардиган внутрь. В особо прохладные дни можете накинуть сверху пиджак – это добавит актуальности вашему образу и сделает его более функциональным.

С футболкой или блузой