Кардашьян и другие звезды, чьи наряды скупают через минуту после выхода в свет

Юная миллиардерша Кайли Дженнер имеет в своем гардеробе все, о чем можно только мечтать. Повышенный интерес у пользователей вызвало, конечно же, то, что можно купать за каких-то 25 фунтов (около 2500 рублей). И это — платье знаменитого масс-маркет бренда, в котором она появилась на одном из мероприятий в 2016 году. Всего сутки — и эта модель разлетелась, как горячие пирожки.

Кейт Миддлтон