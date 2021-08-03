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Кардашьян и другие звезды, чьи наряды скупают через минуту после выхода в свет

Среди звезд и монарших особ есть настоящие трендсеттеры: стоит им выгулять новый наряд, так его сразу же раскупают. В числе самых влиятельных персон — Ким Кардашьян и ее младшая сестра Кайли Дженнер, супруга Бориса Джонсона Кэрри и, конечно же, Кейт Миддлтон, которая приняла эстафету от Меган Маркл после «мегзита». Миссия — успеть за 60 секунд. Именно столько нужно, чтобы приобрести наряд, как у знаменитости!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян уже давно использует суперспособность задавать тренды в своих целях. Звезда реалити построила целую империю из собственного бренда корректирующего белья и одежды для дома. Более 240 миллионов фолловеров в Instagram раскупают моделирующую продукцию марки менее, чем за минуту. Конкуренция велика, тем более что средняя стоимость изделия — 74 фунта (около 7500 рублей).

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Кэрри Джонсон

Место под солнцем в модном олимпе нашла и супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонса Кэрри. Леди Джонс поддерживает курс на осознанность в моде и движение за экологию. Поэтому даже на собственную свадьбу не купила платье, а взяла напрокат, сообщает The Sun.

Керри и Борис Джонсон

Керри и Борис Джонсон

Фото: Eastnews

Это было знаменитое Christos Costarellos за 2870 фунтов (около 291 150 рублей), аренда которого обошлась всего 4570 рублей. В течение 24 часов запросов именно на это платье было рекордное количество, а на платформах — тотальный sold out.

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: Globallook

До «мегзита» Меган Маркл возглавляла топ самых влиятельных в индустрии моды знаменитостей. Настоящей рекордсменкой продаж стала сумка Strathberry, которую она выгуляла в Ноттингеме в 2017 году. Аксессуар за 525 фунтов (около 53 300 рублей) буквально взорвал Сеть за каких-то 11 минут.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: Globallook

Юная миллиардерша Кайли Дженнер имеет в своем гардеробе все, о чем можно только мечтать. Повышенный интерес у пользователей вызвало, конечно же, то, что можно купать за каких-то 25 фунтов (около 2500 рублей). И это — платье знаменитого масс-маркет бренда, в котором она появилась на одном из мероприятий в 2016 году. Всего сутки — и эта модель разлетелась, как горячие пирожки.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: Globallook

К стилю Кейт Миддлтон приковано повышенное внимание: кто-то уличает герцогиню в копировании образов принцессы Дианы, кто-то видит в ней героиню «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу, а кто-то сам берет с нее пример. У монаршей особы много нарядов, которые стали культовыми. Однако платье Issa в оттенке Navy было распродано ровно за 5 минут. 39 000 рублей на ценнике никого не смутила.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram

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