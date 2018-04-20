Выглядеть элегантно и модно можно и нужно в любом возрасте, главное, умело подбирать образ. Научиться грамотно составлять свой гардероб никогда не поздно. Зрелый возраст не должен ассоциироваться с беспомощностью, наоборот, это новый и особый этап жизни, в который не стоит ставить на себе крест и отказываться от стиля в одежде.