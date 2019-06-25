Бикини, бандо или монокини: какой купальник подойдет под ваш тип фигуры

Песочные часы
Представительницам ярко выраженной талии, контрастирующей с линией бюста и бедер, легче всего подобрать себе купальник. Им подойдут как бикини, так и слитные модели, поэтому можно не ограничивать себя ни в чем. При этом все-таки советуем выбирать купальник, учитывая свои индивидуальные особенности. Например, девушкам с маленьким бюстом лучше отдавать предпочтение моделям с акцентным верхом. Это может быть декор, рюши или яркие принты. А если ваша цель скорректировать фигуру и скрыть лишние сантиметры в области живота, выбирайте матовый купальник или модель в темной цветовой гамме.
Груша
Пышные бедра и небольшая грудь – характеристика фигуры «груша». У женщин с такими пропорциями плечи обычно значительно уже бедер, поэтому им советуем уравновесить баланс и добавить объем в верхней части туловища. Визуально увеличить плечи и грудь поможет купальник с завязками вокруг шеи или модель бандо, наоборот, оголяющая плечи и ключицы.
С помощью цвета, кстати, тоже можно скорректировать фигуру. Избегайте ярких принтов в области бедер, отдавайте предпочтение однотонному низу. И в то же время выбирайте яркий верх, который позволит сделать акцент на верхней горизонтали тела.
Прямоугольник
У женщин с фигурой «прямоугольник» обычно объемы талии, груди и бедер примерно одинаковы. Такие пропорции тела считаются универсальными, так как к ним легко подобрать одежду. Однако при выборе купальника нужно учитывать, что талия у «прямоугольника» не ярко выражена и требует акцентированного внимания.
Подчеркнуть эту область можно с помощью слитных купальников с поясом или имитирующим таковой. Он придаст фигуре более четкие и заметные изгибы. Еще один способ визуально уменьшить объем талии – выбрать купальник с вырезами, который иллюзорно скорректирует пропорции тела.
Перевернутый треугольник
Узнать представительницу фигуры «перевернутый треугольник» можно по широкой горизонтали плеч и узким бедрам. При выборе купальника им следует искать модели, которые бы скрыли объем верхней части туловища и, наоборот, увеличили объем нижней.
Обратите внимание на купальники с ассиметричными лямками и завязками, контрастным низом, украшенным декоративными элементами или принтами, а, возможно, и смелыми вырезами, которые точно обратят внимания на ваши бедра.
Яблоко
Для фигуры типа яблока характерна полная талия и стройные ноги, на которых и нужно сделать акцент. Выбирайте слитные купальники однотонных цветов или в вертикальную полоску, они зрительно сделают вас стройнее. Помимо слитных моделей, девушкам с такой фигурой подойдут и раздельные купальники с завышенной талией. Не отказывайтесь от рюш и ярких принтов. Однако помните, что акцент лучше всего сделать на одной части: бедрах, линии декольте или плеч.
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб
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