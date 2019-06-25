Бикини, бандо или монокини: какой купальник подойдет под ваш тип фигуры

Пышные бедра и небольшая грудь – характеристика фигуры «груша». У женщин с такими пропорциями плечи обычно значительно уже бедер, поэтому им советуем уравновесить баланс и добавить объем в верхней части туловища. Визуально увеличить плечи и грудь поможет купальник с завязками вокруг шеи или модель бандо, наоборот, оголяющая плечи и ключицы.

С помощью цвета, кстати, тоже можно скорректировать фигуру. Избегайте ярких принтов в области бедер, отдавайте предпочтение однотонному низу. И в то же время выбирайте яркий верх, который позволит сделать акцент на верхней горизонтали тела.

Прямоугольник