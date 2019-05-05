Как носить и с чем сочетать тренч в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно

Прежде чем начать собирать образы с тренчем, советуем убедиться в том, что та модель, которая у вас имеется или которую вы собираетесь приобрести, действительно актуальна. Как это проверить? Прежде всего, по длине. В идеале она должна быть до середины икры или чуть ниже - «миди» сейчас в самом ходу. Во-вторых, если мы говорим о базовом тренче, то его оттенок - натуральный песочный, верблюжий или серо-бежевый. Если цвет слишком уходит в рыжину или желтизну - это не наш вариант. Ориентируйтесь на ту палитру, которую предлагает Burberry. Из материалов лучше выбирать габардин, однако если вы ищите вариант на теплое время года, смело обращайтесь ко льну, хлопку или их смеси.

Примеры тех тренчей, которые можно купить прямо сейчас.