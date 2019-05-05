Как носить и с чем сочетать тренч в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно

Прежде чем начать собирать образы с тренчем, советуем убедиться в том, что та модель, которая у вас имеется или которую вы собираетесь приобрести, действительно актуальна. Как это проверить? Прежде всего, по длине. В идеале она должна быть до середины икры или чуть ниже - «миди» сейчас в самом ходу. Во-вторых, если мы говорим о базовом тренче, то его оттенок - натуральный песочный, верблюжий или серо-бежевый. Если цвет слишком уходит в рыжину или желтизну - это не наш вариант. Ориентируйтесь на ту палитру, которую предлагает Burberry. Из материалов лучше выбирать габардин, однако если вы ищите вариант на теплое время года, смело обращайтесь ко льну, хлопку или их смеси.
Примеры тех тренчей, которые можно купить прямо сейчас.
С худи и кедами
Лучше всего сегодня тренчкот играет в тандеме с вещами спортивного характера. Кроссовки и кеды вместо классических ботинок челси точно сделают ваш образ более свежим. Не бойтесь поддевать под тренч почти спортивные толстовки и худи с капюшоном: миксуя все вместе, вы получите образ в стиле спорт-шик - пожалуй, самом популярном сегодня направлении.
Фото: Passion.ru
Используйте подобные сочетания, планируя много передвигаться по городу: более стильный и одновременно удобный комплект вряд ли сегодня удастся найти.
С широким ремнем
Фото: Passion.ru
Добавить к классическим вещам трендовые аксессуары - самый простой способ заставить зазвучать их по-новому. Наш выбор на этот сезон - заметный ремень-шлейф из кожи, который легко застегнется не только поверх вашего платья, но и поверх тренчкота. Иногда, разнообразия ради, ремень можно заменять на баску из плотной ткани - скажем, тоже из кожи или денима.
С сумкой из рафии и открытыми ботильонами
Фото: Passion.ru
Если продолжать о самых модных аксессуарах, то в этом сезоне нельзя обойтись без сумки-корзинки или любой другой модели из рафии. Вопреки распространенному стереотипу о том, что таким место только на курорте, носите плетеные сумки каждый день с брючными костюмами, джинсами и, конечно, тренчкотами, как это делают известные модницы. Чтобы «не утяжелять» образ, выбирайте в качестве обуви ультрамодные мюли или открытые ботильоны.
Текст: Алена Евгеньева
Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com
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