Ни для кого не секрет, что шелковые халаты способны сводить с ума. А если под халатом скрывается еще и сексуальное белье самого трендового цвета шампанского— ваш мужчина гарантированно потеряет голову, и вы сможете делать с ним все, что угодно. Попробуйте попросить, например, модный сотуар. А впрочем, это уже ваши фантазии. Образ мы придумали — дальше действовать вам.

Конечно, зефирно-карамельная история — это больше про молодежные романтические комедии, но кто сказал, что легкое озорство недопустимо для серьезных дам? Нежные кюлоты, топ и мягкий свитер — то, что нужно для обычного субботнего вечера в компании мужа и детей. Включите любимый фильм, приготовьте какао и расслабьтесь.

Освежаем привычные вещи

Практически у каждой из нас в домашнем гардеробе есть классические мягкие брючки в шотландскую клетку. Однако носятся они обычно в комплекте со старыми майками, суперогромными свитшотами, списанными на дачу или же доживающими свой век по эту сторону порога, или футболками с забавными рисунками. Все это, конечно, хорошо, но ведь мы с вами решили, что дома тоже нужно выглядеть сексуально, даже в самых уютных вещах. Итак, приступим к реновации!

В зависимости от градуса (в том числе и ваших отношений), разбавляем домашний аутфит топом в бельевом стиле и забавными меховыми тапочками. Ни в коем случае не надевайте на ноги объемные вязаные носки или домашние сапоги. А если хочется быстро перевоплотиться, наденьте брюки поверх сексуальных мини-шортиков из шелка. Холодно? Никаких мохеровых халатов! Только тонкие и элегантные кардиганы.