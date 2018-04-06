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Российский бренд спортивной одежды Zasport представил лукбук яркой casual-коллекции, отвечающей всем последним тенденциям в стиле спорт-шик.

Помимо традиционных для бренда свитшотов и худи, в коллекцию вошли вещи с олимпийской тематикой. Кроме того, среди аксессуаров появилась трендовая поясная сумка нежно-розового цвета. Да и вся цветовая гамма коллекции теперь стала несколько нежнее, компанию классическому черному, серому и синему теперь составляют нежно-голубой и изумрудный. Не обошлось и без суперярких алых акцентов.

Такая коллекция отлично подойдет для тех, кто привык придерживаться активного образа жизни и никогда не останавливаться!

В качестве моделей в съемке приняли участие певица Татьяна Ткачук (группа «Моя Мишель»), победитель проекта «Tанцы» на ТНТ Ильшат Шабаев, актриса и чемпионка по конному поло Алена Чехова, хоккеистка Нина Пирогова, сноубордистка Алена Заварзина, фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Корее Дмитрий Соловьев, sup-серфер Андрей Крайтор, гребец Влад Олейников, главный дизайнер и основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

Текст: Диана Гербер

Фото: пресс-служба

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