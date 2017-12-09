В период корпоративов и предновогодних мероприятий перед женщинами очень часто встает вопрос: как же добраться до места при полном параде? Ведь выехать просто в нарядном платье не позволяют холода. Passion.ru решил разобраться в проблеме и предлагает вам изучить несколько трендовых сочетаний вечерних нарядов с верхней одеждой.

Макси-платье + мини-шуба Конечно же, самый беспроигрышный вариант — выйти из дома в шубе или дубленке. Однако мы настоятельно рекомендуем учитывать длину платья или юбки! Вопреки стереотипам макси лучше комбинировать с укорочеными моделями, а мини — с длинными меховыми пальто до середины икры. Почему так? На самом деле все достаточно просто. Если вы наденете длинное платье, например, с широким подолом, то тяжелая шуба начнет сковывать ваши движения, да и к тому же вы рискуете помять наряд, еще не добравшись до места. Укороченный меховой жакет сделает образ аккуратнее и, возможно, даже станет изюминкой.

1. Платье Elisabetta Franchi, цена по запросу; 2. Чокер Bershka, 799 руб.; 3. Шуба Marciano, 19 690 руб.; 4. Туфли Iren Vartik, цена по запросу; 5. Клатч Mango, 1699 руб.

Брючный костюм + пуховик Вы уже подобрали модный бархатный смокинг, но вот что же надеть сверху пиджака? Советуем примерить объемный пуховик. Однако с одним условием: вы не будете застегивать молнию, а просто накинете палантин. Создавая такой многослойный образ, будьте предельно внимательны. Это решение вряд ли подойдет дамам, чей размер одежды больше L. Кроме того, очень важна высота каблука. Если вы собираетесь выйти на плоской подошве, пуховик сделает образ максимально приземленным и неаккуратным. Но в сочетании с блочным высоким каблуком, стрелкой на брюках или брюками клеш объемный пуховик будет выглядеть очень круто!

1. Туфли Deichmann,; 2. Пиджак Trends&Brends, цена по запросу; 3. Клатч O'STIN, 799 руб.; 4. Серьги H&M, 899 руб.; 5. Брюки Trends&Brends, цена по запросу; 6. Пуховик Mango, 6499 руб.

Не используйте слишком спортивные модели, а также классические приталенные куртки. Это все-таки только casual-история. Для новогоднего образа больше подойдет экстрамодная модель из винила.

Юбка-карандаш + пальто-халат Классический элегантный образ вам помогут созать юбка-карандаш и приталенное пальто. Юбку для новогодних мероприятий выбираем или в пайетках, или из яркого жаккарда. Самые смелые могут позволить себе юбки из перьев. Кстати, сочетать юбку-карандаш можно и с модными пуховиками-тренчами. Тонкий материал и пояса также сделают образ аккуратным.

1 Туфли Pull&Bear, 2999 руб.; 2. Юбка Guess, 7390 руб.; 3. Серьги Valentin Yudashkin, цена по запросу; 4. Боди Mango, 1999 руб.; 5. Сумка Prada (Farfetch), цена по запросу; 6. Пальто Zara, 9999 руб.

Комбинезон + дубленка Дубленка-авиатор станет идеальным спутником для образа, за основу которого взят комбинезон. Это может быть даже модель, полностью усыпанная пайетками, а может и классический черный «костюмный» вариант. Дубленка в данном случае будет играть исключительно вспомогательную роль! Выбирайте слегка oversize-модели длиной до середины бедра или короче. Образ также можно дополнить шейным платком.

1. Комбинезон H&M, 2799 руб.; 2. Серьги Pull&Bear, 599 руб.; 3. Дубленка Stradivarius, 4599 руб.; 4. Лодочки H&M, 4199 руб.; 5. Сумка Zara, 1999 руб.