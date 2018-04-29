Дождевики

Конечно, большинство стильных хитростей заключается всего лишь в правильном подборе гардероба или даже одной его части. Можно не бояться случайно угодить под дождь, если вместо ветровки или хлопкового тренча надеть с утра дождевик. Особенно популярны среди модниц были прозрачные модели. Однако в масс-маркете намного проще найти классические яркие варианты. Носить дождевики очень просто, они не требуют особенного ухода, но многие модели нельзя стирать в машинке из-за хрупкости материала

Кроме того, прекрасным вариантом победить дождь можно назавать подсмотренную на улицах модных столиц идею надевать виниловые тренчи. С одной стороны — это очень стильно, с другой — ваш шанс промокнуть значительно уменьшается.