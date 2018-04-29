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Погода в мае, как известно, крайне непредсказуема. Еще час назад могло светить солнце, а уже через минуту льет как из ведра. И как тут оставаться модной и стильной? Поверьте, продвинутые девушки из Парижа и Милана знают, как выглядеть актуально в дождливую погоду, настала ваша очередь взять с них пример. Теперь можно смело оставлять дома зонт.

Дождевики

Конечно, большинство стильных хитростей заключается всего лишь в правильном подборе гардероба или даже одной его части. Можно не бояться случайно угодить под дождь, если вместо ветровки или хлопкового тренча надеть с утра дождевик. Особенно популярны среди модниц были прозрачные модели. Однако в масс-маркете намного проще найти классические яркие варианты. Носить дождевики очень просто, они не требуют особенного ухода, но многие модели нельзя стирать в машинке из-за хрупкости материала

Кроме того, прекрасным вариантом победить дождь можно назавать подсмотренную на улицах модных столиц идею надевать виниловые тренчи. С одной стороны — это очень стильно, с другой — ваш шанс промокнуть значительно уменьшается.

Дождевик Mango, 6999 руб.

Правильная обувь

Шпильки — конечно, одни из лучших друзей девушек, но если они не выглядят так, как вот эта модель от Off-White, то лучше отказаться от их ношения в дождливую погоду. Когда потоки воды на улице способны снести с ног, стоит выбирать более устойчивую обувь, например, модные кроссовки или сапоги на устойчивом каблуке. Мы не станем говорить о резиновых сапогах, ведь найти стоющую модель слишком сложно, а долгое ношение резины вредит ногам. Поэтому если вы выбираете резиновые сапоги, то обязательно берите с собой сменку. А для тех, кто все-таки ставит стиль на первое место — шорт-лист необходимой обуви: ультрамодная пластиковая (или обернутая в пластик) обувь, кожаные кроссовки на платформе или виниловые сапоги. Больше идей смотрите в галерее!

Лодочки Off-White x Jimmy Choo (Farfetch), 68 400 руб.

Влагоустойчивые аксессуары

От дождя обычно страдаем не только мы, наша прическа и макияж, но и важные вещи, которые мы оставляем в сумочке. Если вы уверены, что погода испортится, то возьмите с собой из дома сумочку, изготовленную из пластика или силикона. Такая малышка надежно убережет ваши документы и телефон от влаги.

Впрочем, для любителей консерватиных методов решения всех проблем есть зонты, особенно трости, которые сегодня также остаются стильным аксессуаром. И не забудьте про капюшоны и шляпки, изготовленные из водоотталкивающих материалов. Лучше один раз превратиться в маленкого космонавта, чем появиться в офисе с мокрыми прядями вместо укладки.

Сумка Sabellino Nano_Sab, 2660 руб.

В нашей галерее вы найдете интересные примеры того, как можно стильно выглядеть в дождливую погоду.

Фото: EastNews, архивы пресс-служб

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