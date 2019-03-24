Классический тренч с джинсами и ботильонами в тон и еще 3 стильных образа с бежевыми вещами

Комбинезон в стиле сафари, который весной можно носить с ботинками челси и казаками, а летом - с сандалиями и туфлями мюли, - идеальный вариант для выходного дня, не лишенного активного отдыха. Дойти до обещанного детям зоопарка, заглянуть в кино или пройтись с семьей по магазинам - комплект в природном песочном оттенке поддержит любую идею.

Текст: Алена Важенина

Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com

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