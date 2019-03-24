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Классический тренч с джинсами и ботильонами в тон и еще 3 стильных образа с бежевыми вещами

Бежевый - хит сезона. Палитре кремовых и песочных оттенков поют оды дизайнеры в своих коллекциях, звезды уличной моды в своих образах и мировые глянцы в своих подборках с громкими трендами. Passion.ru собрал несколько стильных комплектов с бежевыми вещами и готов доказать, что этот цвет актуален всегда и везде.

На каждый день

Самый легкий способ облачиться в бежевый с головы до ног - приобрести в его оттенке удлиненное пальто или тренч. Не списывая со счетов классический вариант от Burberry, сегодня it-вещью в этой категории безусловно следует признать кожаный тренч Nanushka: в нем соединяются самый актуальный материал и точно такой же цвет.

  1. Ботильоны Zara, 5999 руб. 2. Джинсы Topshop, 1677 руб. 3. Кожаный тренч Nanushka, 49 058 руб. 4. Блуза Uterque, 6503 руб. 5. Шопер Saint Laurent, цена по запросу.

Фото: Passion.ru

Правильная шелковая блуза цвета жемчуга - лучшая основа для гардероба современной элегантной женщины. С джинсами в стиле casual или с классическими брюками - эта вещь способна облагородить любой комплект. Дополнить повседневный образ лучше всего светлыми ботильонами и бежево-серым вместительным шопером.

Культурная программа

  1. Сапоги Uterque, 12 312 руб. 2. Платье I am studio, 14 500 руб. 3. Платок Mango, 1199 руб. 3. Сумка Chloe, цена по запросу.

Фото: Passion.ru

Платье с идеальной посадкой, длиной до середины икры и безупречного песочного цвета - такое не раз выручит в ситуациях, когда выглядеть нужно «нарядно, но не слишком». На выставку, в музей или театр, на презентацию, лекцию или дегустацию - любой культурный вечер пройдет как по маслу в ненавязчивом, но роскошном бежевом ансамбле. В последний мы также включили нюдовые сапоги-трубы, шелковый платок с рисунком питона и сумку с тремя разновидностями модного оттенка.

Долгий перелет

  1. Кроссовки Zara, 4999 руб. 2. Рюкзак Samsonite, цена по запросу. 3. Кашемировые брюки JOSEPH, 27 713 руб. 4. Кашемировый джемпер 12Storeez, 16 790 руб.

Фото: Passion.ru

Вот уж что точно можно считать вложением на века, так это мягкий, уютный и кремовый костюм из кашемира. Абсолютно универсальный по цвету, способный не только согревать, но и не допускать перегрева - в таком будет комфортно и зимой, и летом, в самых расслабляющих и самых стрессовых обстановках. О последних: не зря образ состоятельной путешественницы напрямую связан с кашемировым костюмом. Обзаведитесь таким и любой долгий перелет станет приятным времяпрепровождением.

Семейные выходные

  1. Ботильоны Mango, 8999 руб. 2. Сумка-корзинка Topshop, 2093 руб. 3. Комбинезон STAUD, 36 789 руб. 4. Свитер COS, 12 117 руб.

Фото: Passion.ru

Комбинезон в стиле сафари, который весной можно носить с ботинками челси и казаками, а летом - с сандалиями и туфлями мюли, - идеальный вариант для выходного дня, не лишенного активного отдыха. Дойти до обещанного детям зоопарка, заглянуть в кино или пройтись с семьей по магазинам - комплект в природном песочном оттенке поддержит любую идею.

Текст: Алена Важенина

Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com

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