Классический тренч с джинсами и ботильонами в тон и еще 3 стильных образа с бежевыми вещами

На каждый день
Самый легкий способ облачиться в бежевый с головы до ног - приобрести в его оттенке удлиненное пальто или тренч. Не списывая со счетов классический вариант от Burberry, сегодня it-вещью в этой категории безусловно следует признать кожаный тренч Nanushka: в нем соединяются самый актуальный материал и точно такой же цвет.
Фото: Passion.ru
Правильная шелковая блуза цвета жемчуга - лучшая основа для гардероба современной элегантной женщины. С джинсами в стиле casual или с классическими брюками - эта вещь способна облагородить любой комплект. Дополнить повседневный образ лучше всего светлыми ботильонами и бежево-серым вместительным шопером.
Культурная программа
Фото: Passion.ru
Платье с идеальной посадкой, длиной до середины икры и безупречного песочного цвета - такое не раз выручит в ситуациях, когда выглядеть нужно «нарядно, но не слишком». На выставку, в музей или театр, на презентацию, лекцию или дегустацию - любой культурный вечер пройдет как по маслу в ненавязчивом, но роскошном бежевом ансамбле. В последний мы также включили нюдовые сапоги-трубы, шелковый платок с рисунком питона и сумку с тремя разновидностями модного оттенка.
Долгий перелет
Фото: Passion.ru
Вот уж что точно можно считать вложением на века, так это мягкий, уютный и кремовый костюм из кашемира. Абсолютно универсальный по цвету, способный не только согревать, но и не допускать перегрева - в таком будет комфортно и зимой, и летом, в самых расслабляющих и самых стрессовых обстановках. О последних: не зря образ состоятельной путешественницы напрямую связан с кашемировым костюмом. Обзаведитесь таким и любой долгий перелет станет приятным времяпрепровождением.
Семейные выходные
Фото: Passion.ru
Комбинезон в стиле сафари, который весной можно носить с ботинками челси и казаками, а летом - с сандалиями и туфлями мюли, - идеальный вариант для выходного дня, не лишенного активного отдыха. Дойти до обещанного детям зоопарка, заглянуть в кино или пройтись с семьей по магазинам - комплект в природном песочном оттенке поддержит любую идею.
Текст: Алена Важенина
Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com
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