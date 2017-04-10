Новый сезон — время обновлять гардероб. Впрочем, не ото всех летних вещей стоит отказываться. Passion.ru выбрал пять универсальных моделей и предлагает несколько новых вариантов их носки.

Летняя блуза Свою любимую летнюю блузу точно не стоит убирать в шкаф. Да, даже если она прозрачная, белая, кружевная или из шифона. Этой осенью пригодится любая! Носите ее в сочетании с вельветовыми или замшевыми юбками или брюками. Также можно набросить кожаный или джинсовый жакет без рукавов и заменить босоножки лоферами или байкер-бутсами. Кстати, если вам позволяет фигура, носите блузу, подвязывая ее под грудью, но в этом случае брюки должны быть с завышенной талией.

Throwback ✨#ChanelHauteCouture Публикация от Adenorah (@adenorah) Июл 14 2017 в 3:07 PDT

Платье с воланами Вторую жизнь летнему платью с воланами можно дать с помощью тонкого пояска и удлиненного жилета. Осенью по-прежнему будут в моде сапоги-ботфорты, это отличный вариант, чтобы дополнить образ и утеплить ноги, если у вас платье-мини. Еще один вариант — дополнить платье с воланами теплым джемпером, грубыми ботинками, любимым пальто и модной кепкой.

On the blog today, thinking about the emotional side of retail therapy 🤔❤️❤️ Публикация от Jane Aldridge (@seaofshoes) Июл 20 2017 в 12:31 PDT

Светлые кюлоты Почему-то считается, что осенью мы непременно должны носить только темные оттенки. Особенно этот стереотип касается брюк. Примерьте свои летние светлые брюки с классической косухой! Можно выбрать удлиненную модель до середины бедра. Дополните образ водолазкой, объемным шарфом и шляпой. И тепло, и стильно!

It's a billion degrees in New York and I miss my leather jacket and feel like a shell of a human without it so here's a tbt I never even shared in the first place. #feelings Публикация от nicolette mason (@nicolettemason) Июл 20 2017 в 1:33 PDT

Сарафан на тонких бретельках Никогда бы не подумали, что летний сарафан на тонких лямках может пригодиться осенью? А вот дизайнеры об этом позаботились и вернули в моду водолазки. Абсолютным must have станет белая водолазка, но можно выбрать и черную. Наденьте ее под сарафан, подберите подходящие ботильоны и не бойтесь носить плотные колготки. Для создания многослойного образа подойдут кожаные куртки, тренчи и легкие пальто. Впрочем, это не единственный вариант для любимого летнего сарафана. Образ в богемном стиле можно легко создать с помощью объемного серого свитера, широго кожаного ремня и все тех же ботильонов.

Same but different 🐢 #backtolayers Публикация от Camille Charrière (@camillecharriere) Апр 10 2017 в 1:57 PDT

Укороченные джинсы Пожалуй, проще всего забрать из лета в осень укороченные джинсы. Если боитесь, что щиколотки замернут на ветру, то замените туфли закрытыми ботильонами-чулками. Такие сейчас на самом пике моды. А сочетаются джинсы не только с асимметричного кроя рубашками и топами, но и отлично будут смотреться с лонгсливами, свитшотами и шерстяными джемперами. Простора для фантазии предостаточно!

Finding your jean type. New outfit post now up on HarperandHarley.com Публикация от SARA DONALDSON (@harperandharley) Июн 20 2017 в 4:11 PDT